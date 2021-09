Potsdam

Der Wahlabend rückt immer näher und bereits eine Woche vor der Wahl verzeichnet Potsdam circa ein Drittel mehr angeforderte Briefwahlunterlagen als in der letzten Bundestagswahl 2017. Die diesjährige Bundestagswahl ist in mehrerlei Hinsicht besonders. Neben dem Promi-Wahlkreis 61 und der Corona-Pandemie gibt es einige Besonderheiten für die Wählerschaft in Potsdam.

Wo wird überall gewählt?

Auf Potsdam fallen etwa 136.000 der 232.000 Wahlberechtigten im Wahlkreis und damit grob 60 Prozent. Im gesamten Wahlkreis 61 gibt es 211 Urnenwahlbezirke, wovon 114 auf die Landeshauptstadt entfallen sowie 67 von 111 Briefwahlbezirken. Damit sinkt im Vergleich zu den Wahlen der Vorjahre die Zahl der Urnenwahlbezirke: von 265 um 54 Wahlbezirke. Das liegt unter anderem am „Umzug“ von Werder in den Wahlkreis 60, aber auch in Potsdam wurden Bezirke reduziert. 14 Bezirke in Potsdam wurden aufgrund ihrer Größe oder mangelnder Wahlbeteiligung mit anderen zusammengelegt – für die Wähler ändert sich in zwölf Fällen nichts, denn die Wahllokale bleiben gleich.

Wo ändert sich mein Wahllokal?

Anders ist es bei Wählern von zwei Wahlbezirken, die bisher in der Voltaireschule gewählt haben – die Räume werden vollständig für die Briefwahlauszählung genutzt. Die Urnen werden in die IHK und das Einstein-Gymnasium verlegt. Der Blick auf den Wahlberechtigungsschein lohnt sich also. Eine Besonderheit gibt es in Sacrow – da der Bezirk weniger als 50 Wahlberechtigte hat, darf der Wahlbezirk nicht selbst zählen. Daher ist Sacrow mit Groß Glienicke zusammengelegt worden. Auch hier ändert sich für den Wähler nichts, da der Wahlraum nach wie vor existiert – ausgezählt wird allerdings in Groß Glienicke.

Wie schnell muss ich als Briefwähler sein?

Kreiswahlleiter Michael Schrewe verzeichnet bisher schon 45.000 Briefwahlanträge. Zur vergangenen Bundestagswahl wurden noch insgesamt 31.170 Unterlagen beantragt. Wie viele am Ende zurückkommen, zeigt sich erst am Wahlabend. Die Zeit Briefwahlunterlagen anzufordern ist allerdings noch nicht abgelaufen – bis zum Ende rechnet Schrewe mit zusätzlichen 5000 Briefwahlanträgen. Diese können auf dem Postweg, online oder im Briefwahlbüro angefordert werden.

Potsdams Kreiswahlleiter Michael Schrewe. Quelle: Saskia Kirf

Beim Versenden Ihrer ausgefüllten Briefe sollten Sie die Dauer des Postwegs beachten oder händisch den Brief in die Kästen der Verwaltung vor dem Rathausgebäude einwerfen – das ist noch möglich bis zum Wahltag 18 Uhr. Wenn Sie die Briefwahl online beantragen, ist es empfehlenswert, dies bis spätestens Donnerstagabend 24 Uhr zu tun – danach kann nicht mehr gewährleistet werden, dass die Wähler ihre Unterlagen rechtzeitig per Post bekommen. Bis Freitag 18 Uhr können vor Ort im Briefwahlbüro, Unterlagen beantragt werden.

Wie viele Parteien stehen zur Wahl?

2021 wartet mit dem bisher längsten Stimmzettel auf – stolze 57 cm ist das Dokument lang und damit 11,5 cm länger als sein Vorgänger. Zur Wahl stehen 19 Parteien und 17 Direktkandidaten. Neu dazugekommen sind Kleinparteien wie die Unabhängige, die Basis, die Humanisten und Team Todenhöfer. Unter den Direktkandidaten befinden sich auch wieder Einzelbewerber wie die parteilosen Edmund Müller und Ingo Charnow sowie Lu Yen Roloff mit „Einfach Machen“.

Welche Corona-Regeln gelten in den Wahllokalen?

In allen Wahllokalen gilt Maskenpflicht, außer für Kinder unter sechs Jahren und bei ärztlich attestierten Ausnahmen. Die Stadt bittet die Wählerinnen und Wähler dringend, eigene Kugelschreiber zum Ausfüllen mitzubringen.

Im Lokal dürfen sich nur so viele Wähler befinden, wie Wahlkabinen vorhanden sind, daher wird empfohlen die weniger gut besuchten Zeiten zu nutzen, etwa die Vormittagsstunden. Außerdem sind die Wähler angehalten, Sicherheitsabstände zu wahren. Gewährleistet wird das Konzept durch Sicherheitskräfte vor dem Gebäude und dem Wahllokalleiter im Gebäude.

Ein Test ist nicht notwendig, da keine der „G“-Regeln gilt – das Wahllokal ist also für jeden geöffnet außer für Menschen in Quarantäne oder akut an Corona erkrankte Personen. Dort gilt dasselbe wie im normalen Krankheitsfall, nämlich eine zügige Beantragung von Briefwahlunterlagen beziehungsweise durch die Bevollmächtigung einer Person – bei plötzlichen Fällen ist eine Beantragung von Briefwahlunterlagen mit Nachweisen noch zwischen 8 bis 15 Uhr am Wahltag möglich.

Von Yunus Gündüz