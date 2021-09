Potsdam-Nord

„Das war eine Protestwahl“, sagt Eckhard Fuchs über das auffällige Bestergebnis der AfD in Uetzt-Paaren im Wahlkreis 61: „Da haben wohl viele Leute haben die Nase voll von den etablierten Parteien und wollten denen einen Denkzettel verpassen.“ Eine andere Erklärung als Unzufriedenheit vor allem mit dem Handeln der Stadtverwaltung und der Landesregierung hat der Ortsvorsteher nicht. „Die Tendenz hatten wir schon bei früheren Wahlen, aber im Ort macht sich das eigentlich gar nicht bemerkbar.“ Manche Bürger hätten das Gefühl, es ändere sich nie was. Das Ergebnis habe ihn erschreckt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Stellvertreter Jens König dagegen ist gar nicht erstaunt: „Überraschend kam das nicht“, sagte er am Montag gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung, „und es tut mir leid für Uetz-Paren; das hat der Ortsteil nicht verdient.“ Es gebe einen „Dunstkreis von Leuten, die sich treffen und unter sich diskutieren und sich hochschaukeln in ihren Meinungen“.

► Der Liveticker zur Wahlnacht im Wahlkreis 61

► So hat Potsdam gewählt

► Potsdamer an der Wahlurne: So haben Ihre Nachbarn gewählt

Dabei sei doch einiges geschafft worden im Ort, auch dank der Landeshauptstadt und dank einiger Abgeordneter der SPD, mit der man gut zusammenarbeiten könne, sagt der Parteilose. Die Leute wüssten das auch, vergäßen es aber immer wieder schnell. Viele Uetzer und Paarener sähen sich als das „Nest hinter der Wublitz“ und fühlten sich im Stich gelassen von der Stadt. Die Eingemeindung nach Potsdam sei in manchen Köpfen immer noch ein Problem. Auch das Raststätten-Projekt an der Autobahn entzweie die Ortsteile; die Paarener nähmen den Uetzern übel, dass sie die von ihnen ferne Raststätte akzeptieren und sogar als Vorteil sehen.

Die AfD ist schon lange da

„Die AfD ist schon lange da“, sagt König, „die hat auch versucht, ihre Leute in Vereinen unterzubringen.“ Vergeblich, wie das Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr zeigt, wo man die Wahl gestern nicht kommentieren wollte. Mit Schlagzeilen und Vereinfachungen habe die AfD Sorgen der Menschen aufgenommen, die dann aber nicht hinter die Fassade der Partei schauten, sagt König: „Vor 35 Jahren habe ich aufgepasst in der Schule in Geschichte. Ich weiß, was dahinter steht, und ich will die hier nicht haben. Respekt zeigen, geht in Ordnung, mehr aber nicht.“

Gallier hinter der Autobahn

„Das sind die Gallier hinter der Autobahn“, beschreibt Henry Sawade die Stimmungslage der Abgehängtheit von Uetz und Paaren von der großen Stadt Potsdam. Die Stadt verkünde ein Leitbild für ihre künftige Entwicklung, ignoriere aber die Stimmung in den Dörfern des Nordens.

Der Verkehr und seine Lärmwirkung seien Dauerprobleme, doch es ändere sich nichts, konstatiert Sawade. Das Land investiere Millionen in den Straßenausbau, doch auf der anderen Seite tue die Stadt seit Jahren nichts zur verkehrlichen Sicherung sturmgefährdeter Straßenbäume. „Da denken manche: ,Wir müssen jetzt mal stramm entgegengesetzt wählen. Vielleicht werden die dann mal munter.’“, sagt der Sanierer des Fährhauses, der sich trotzdem sprachlos zeigt über das Abschneiden der AfD.

Hanry Sawade nimmt die jungen Uetz-Paarener in Schutz. Quelle: Archiv/Friedrich Bungert

Die jungen Leute im Ort und ihre Eltern sieht Sawade nicht als AfD-Wähler, eher die Älteren. „Aber die Wenigsten machen den Mund auf. Die fühlen sich vergessen. Es mangelt an Vertrauen in die Stadt.“

AfD hatte keinen Wahlkampfstand

Der AfD-Kandidat Tim Krause wagt der MAZ gegenüber noch keine Erklärung für das Wahlergebnis. Man habe im Ort plakatiert und sei mit dem blauen AfD-Bus unterwegs gewesen, sagte ein Mitglied des Kreisvorstandes. Doch Krause selbst war nach eigenen Worten nie in Uetz-Paaren, wo er selbst mit 23 Prozent der Stimmen nur um 5,1 Prozent hinter Olaf Scholz von der SPD lag, seine Partei aber 24,9 Prozent der Zweitstimmen holte, vor der SPD mit 22 Prozent.

Von Rainer Schüler