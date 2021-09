Jugendpolitik in Potsdam - Bildung, BAföG, Wohnen: Was beschäftigt Jugendliche in Potsdam zur Bundestagswahl?

Potsdams Jugendliche wollen Antworten von Olaf Scholz (SPD), Saskia Ludwig (CDU) und weiteren Kandidaten zur Bundestagswahl. Der dritte Jugendtalk im Lindenpark in Babelsberg dreht sich vor allem um soziale Fragen und die Zukunft.