„Es reicht“ – dieser Slogan in der Heckscheibe eines Transporters auf dem Johannes-Kepler-Platz fast die Wahlentscheidung der Stern-Bewohner geradezu perfekt zusammen. Protestwahl, Denkzettel, Abrechnung und Hoffnungslosigkeit sind Worte, die viele auf der Zunge tragen und oft wiederholen an diesem nieselregnerischen Dienstagvormittag. Warum hat die Linke ihre Hochburg hier so klar verloren? Zur Bundestagswahl 2017 hatte sie doch noch 25,2 Prozent der Zweitstimmen am Stern bekommen; jetzt waren es – je nach Stimmbezirk – nur noch 10,6 bis 12,9 Prozent. Warum hat die SPD sie abgelöst, dicht hinter sich die AfD? Schlüssige Erklärungen hat keiner der Befragten.

Linke sind Lifestyle-Partei geworden

„Die Linken sind eine Lifestyle-Partei geworden“, sagt eine Invalidenrentnerin, die mit ihrer kleinen Enkelin Kastanien sammelt, „die beschäftigen sich vor allem mit sich selbst und vertreten nicht mehr die breite Masse.“ Zu „ausländerfreundlich“ finde sie die Linkspartei: Die da aus Russland kämen und den arabischen Ländern, würden doch die Sozialsysteme in Deutschland sprengen, sagt sie: „Das ist ungerecht uns gegenüber.“ Das habe auch die CDU viele Stimmen gekostet, glaubt sie.

Aber warum dann SPD und AfD? „Irgendwas muss man ja wählen. Statt der Pest wählen sie die Cholera.“ Den Sozialdemokraten wirft die Frau vor, „die Renten versaut“ zu haben und erinnert an die Agenda 2010 von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Auch auf die Grünen ist sie sauer: „Die wollen die Kohle abschaffen, gut, aber woher kommt dann der Strom?“

Die Linken seien durchaus fleißig gewesen und hätten viel Wahlwerbung gemacht am Rewe-Markt, berichtet eine Obst- und Gemüsehändlerin und reicht einer alten Dame ein Tütchen gelber Tomaten über den Tisch: „Aber das hat wohl die Leute nicht überzeugt.“ Den Grünen wirft sie Doppelmoral vor. „Die haben es gar nicht so mit der Umwelt, wie sie behaupten“, sagt sie. Grüne hätten bei ihr eingekauft und alles in Plastiktütchen packen lassen, obwohl sie Papiertüten angeboten habe. „Die Menschen haben contra gewählt“, interpretiert sie das gute Abschneiden von SPD und AfD. Keiner wisse, welche Regierung es besser machen könnte als die jetzige. Was man den Menschen an Einkommen dazu gebe, ziehe man ihnen sofort über höhere Preise wieder aus der Tasche; sie habe „keine Hoffnung, dass sich etwas ändert in diesem Land“.

Vage Hoffnung auf die AfD

„Die alten Leute trauen sich nicht, Geld auszugeben“, sagt eine Rentnerin, die im Hochhaus wohnt und froh ist, dass am Stern die Mieten noch bezahlbar sind. Viele hätten AfD gewählt, weil sie glaubten, „dass die es vielleicht besser machen als die bisherigen Parteien“. Die Grünen könne man nicht wählen, findet die Frau: „Mit denen wird das Leben viel zu teuer. Wir können doch nicht von einem Tag auf den anderen ins Grüne umschwappen.“

Das letzte Mal habe sie die Linken noch gewählt, gibt eine Mutter mit Kinderwagen zu: „Die waren für uns immer sowas wie eine Familienpartei. Aber jetzt kümmern sie sich vor allem um die Ausländer. Wir sind doch auch noch da.“ Dieses Mal habe sie also ihr Kreuz woanders gemacht – bei wem, behält sie für sich.

Pfefferminz und Kugelschreiber verschenkt

Christian Schulz handelt mit Pantoffeln, Jogginghosen, Gürteln – vor allem alte Leute kommen ins Gespräch mit ihm, kaufen aber trotzdem selten etwas. „Ich bin 74, war mal Maurer“, erzählt er, „ich habe seit 20 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Den Stand betreibe ich, bis ich hundert bin, dann nur noch halbtags.“ Das gehe auch anderen so, hat er am Stern gehört, wo er fast täglich Alltäglichkeiten feil bietet. Die Linken hätten im Wahlkampf viel versucht, Pfefferminz und Kugelschreiber verschenkt, mit den Leuten geredet, „aber wohl umsonst“.

Schulz hat die misstrauischen Blicke von Anwohnern gesehen, „wenn die Verschleierten um die Ecke kommen“. Kunden hätten ihm erzählt, sie wollten zwar AfD-Kandidat Tim Krause wählen, nicht aber seine Partei. Und die Grünen würden gemieden, „weil sie den Sprit teurer machen“. Scholz, Laschet, Baerbock – sie „alle reden sich doch nur raus“, sagt Schulz: „Die sind aalglatt. Das ist eben Politik.“

Zumindest eine Frau an diesem Dienstag legt sich nach langem Überlegen fest auf eine politische Richtung in Deutschland nach der Wahl. „Der Scholz wird Kanzler und regieren“, glaubt Edith Mundt (80) und setzt sich müde auf den Rollator mit dem kleinen Einkaufskorb: „Die anderen sind doch dasselbe wie die Merkel. Aber ob es besser wird mit ihm?“

