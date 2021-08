Potsdam

Showdown im Wahlkreis 61: Bei der Bundestagswahl am 26. September treten in Potsdam und Umgebung mit Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Olaf Scholz (SPD) zwei Kanzlerkandidaten gegeneinander an. Mit ihnen gehen weitere 15 Kandidaten ins Rennen um das Direktmandat. Der Wahlkreis umfasst Potsdam, Potsdam-Mittelmark II und Teltow-Fläming II.

Die MAZ diskutiert mit den sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die für die im Bundestag vertretenen Parteien antreten. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können dabei sein – beim MAZ-Talk zur Bundestagswahl im Wahlkreis 61, am Montag, dem 30. August, 17 bis 18.30 Uhr im Nikolaisaal Potsdam.

Auf dem Podium: Saskia Ludwig (CDU), Olaf Scholz (SPD), Norbert Müller (Die Linke), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Linda Teuteberg (FDP), Tim Krause (AfD). Die Moderation übernehmen MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar und Vizechefredakteurin Anna Sprockhoff.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nur nach Voranmeldung möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Melden Sie sich hier zum MAZ-Talk am 30. August an:

Sie können nicht beim Live-Talk dabei sein, haben aber Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten? Kein Problem, die MAZ sammelt vorab Fragen der MAZ-Leser.

Stellen Sie hier Ihre Frage an die Kandidatinnen und Kandidaten:

Sie können nicht live beim Talk dabei sein oder ergattern keinen Platz im Saal? Keine Sorge, die MAZ wird den Wahlkreis-Talk im Stream übertragen.

