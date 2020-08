Potsdam/Potsdam-Mittelmark

Die Bundestagswahl 2021 naht: Am Donnerstagabend hat die SPD den Auftakt für die Vorstellungsrunden der Bewerber und Bewerberinnen um die Bundestagskandidatur für den Wahlkreis 61 veranstaltet. Der Termin im UCI-Kino in den Bahnhofspassagen fand nicht-presseöffentlich statt. Dabei hätte zumindest einer der Bewerber sicher ein breites Medieninteresse ausgelöst: Zusammen mit den anderen Kandidaten präsentierte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz hier zum ersten Mal den Genossen und Genossinnen aus dem Wahlkreis.

Insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich vor: Neben Scholz waren das Friedrike Linke aus Kleinmachnow, Justus von der Werth, Alexander Lamprecht und Benedic Schmeil-Moore – alle aus Potsdam. Sieben solcher Vorstellungsrunden sind insgesamt angesetzt, erläuterte SPD-Unterbezirkschef David Kolesnyk auf MAZ-Anfrage: Vier davon in Potsdam, zwei in Potsdam-Mittelmark und eine bei der SPD-Jugendorganisation, den Jusos.

Kandidatenkür Ende Oktober

Bis zur eigentlichen Kandidatenkür sind es noch mehrere Wochen hin: Die Aufstellungsversammlung findet am 30. Oktober in Ludwigsfelde statt. Corona-bedingt gestaltete sich die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, in denen die vorgegebenen Abstandsregeln eingehalten werden können, nicht ganz leicht, so Kolesnyk. Ebenfalls den Corona-Vorgaben geschuldet: Teilnehmer müssen sich vorab anmelden und die Kontaktdaten werden festgehalten. Die Vorstellungsrunden-Premiere am Donnerstag im UCI-Kino wurde von den Potsdamer Ortsvereinen Potsdam-Süd sowie Stern/ Drewitz/Kirchsteigfeld und vom SPD-Ortsverein Ludwigsfelde ausgerichtet. Knapp 80 Anmeldungen waren eingegangen; auch von Genossen aus anderen Ortsvereinen. „Es geht um ein erstes Kennenlernen der Kandidaten“, sagte Hagen Wegewitz, Ortsvereinsvorsitzender in Potsdam-Süd, im Vorfeld. Vom Ablauf her sollte niemand aus der Bewerberrunde bevorzugt werden: Die Reihenfolge der Eingangsstatements wurde ausgelost. Die Schlussstatements nach den Fragen der SPD-Mitglieder erfolgten dann in umgekehrter Reihenfolge.

Scholz in der Favoritenrolle

Empfehlungen für einen Kandidaten oder eine Kandidatin wurden am Donnerstag keine ausgesprochen. Ob es Empfehlungen oder sogar Nominierungen im Vorfeld der Aufstellungsversammlung am 30. Oktober gibt, werden die Ortsvereine in den nächsten Wochen individuell festlegen. Ein Stimmungsbild zeichnet sich nach der Auftaktveranstaltung jedoch schon ab: Olaf Scholz sei seiner Favoritenrolle gerecht geworden, hieß es aus Teilnehmerkreisen. „Er war unglaublich überzeugend in dem, wie er den Wahlkreis gewinnen will“, so ein Resümee nach der Veranstaltung. Ex-Hanseat Scholz, der seit mittlerweile etwa zwei Jahren in Potsdam lebt, habe zudem mit seiner „Kenntnis der regionalen Besonderheiten“ des Wahlkreises 61 gepunktet.

Wie berichtet, hatte es nach Bekanntwerden der Bewerbung von Olaf Scholz auch Kritik aus den eigenen SPD-Reihen gegeben. Grund: Die öffentliche Bekanntmachung der Bewerbung durch den SPD-Landesverband – dies suggeriere bereits eine „Vorentscheidung“, die mit demokratischen Grundsätzen der Brandenburger SPD schwerlich vereinbar sei, so SPD-Mitglied und Ex-Juso-Landesvorsitzender Harald Geywitz Anfang Juni. Kandidaten wie Andreas Schlüter aus Potsdam-West und Laura Adebahr aus Teltow hatten nach Bekanntwerden von Scholz‘ Bewerbung ihre eigenen Bewerbungen zurückgezogen – was nicht als Kritik an Scholz zu werten sei, so Adebahr damals.

