Die Verrohung im Bundestagswahlkampf nimmt zu. Quer durch die Parteienlandschaft mehren sich die Berichte über zerstörte, beschmierte und unkenntlich gemachte Plakate jeder Größe, aber auch über Beleidigungen, Verunglimpfungen, Beschimpfungen und Sexismus. Nachdem die FDP bereits vor längerem Strafanzeige gestellt hatte, geht nun auch die CDU-Direktkandidatin im Wahlkreis 61, Saskia Ludwig, gegen die Zerstörung ihrer Wahlplakate vor. Unbekannte haben am Wochenende ihre Plakate in Eiche verbrannt, sie erstattete Strafanzeige und kündigte an: „Wir können nicht alle kollektiv die Verrohung in der politischen Auseinandersetzung beklagen und nach solchen Angriffen tatenlos bleiben.“

Materiell am schwersten trifft die zunehmende Zerstörung der Plakate derzeit die Einzelkandidaten, die alles aus eigener Tasche bezahlen und ihre Werbeträger sogar selber aufgehängt haben.

Auffallend: Vor allem die FDP, AfD, Grüne und Linke werden angegriffen werden. Holger Rohde vom Kreisvorstand der Liberalen bezeichnet den „zerstörerischen Umgang mit Wahlplakaten“ als „inakzeptabel. Eine Demokratie lebt von einem offenen und freien Austausch von Argumenten. Vandalismus bedeutet die Verweigerung von Kommunikation.“ Wer Wahlplakate zerstört, Kandidaten beleidigt und unter der Gürtellinie angreift, richte sich damit selbst und könne nicht Ernst genommen werden, sagte Rohne der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Das Problem: Man findet so gut wie nie einen Täter.

Als frauenfeindlich und sexistisch sieht Rohde die Beschmierungen der Linda-Teuteberg-Plakate: Der Slogan „Aus Liebe zur Freiheit“ wurde geändert in „Aus Liebe zum Geld“, „Aus Liebe zum Führer“, „Aus Liebe zu Lindners Cock“. Bilder wurden „obszön mit Brüsten oder Penissen verunstaltet“.

Die ersten Straftaten gab es Ende Juli, gleich nach der Plakatierung. Auf Twitter wurde das beschmierte Plakat „Aus Liebe zum Geld“ vom „Komitee für Preußische Leichtigkeit“ wohlwollend mit dem Kommentar „Aus Liebe zur Wahrheit…“ geteilt. Der Tweet wurde über 5000 Mal geliked, auch von Amts- und Mandatsträgern der Grünen und Linken, so Rohde. Die FDP hat 26 Beschädigungen von Großplakaten mit 18 Strafanzeigen quittiert: „Insgesamt haben wir 60 Großplakate aufgestellt. Grundsätzlich bringen wir alle Beschädigungen zur Anzeige.“ Ein Großplakat kostet inklusive Arbeitszeit etwa 200 Euro; der Schaden beträgt 5200 Euro.

Noch die harmlosere Variante der Beschädigung an einem Wahlplakat der FDP-Kandidatin Linda Teuteburg. Quelle: Julius Frick

SPD: Beleidigungen oft anonym

Gerade im Social-Media-Bereich kommt es nach Auskunft von SPD-Wahlkampleiter David Kolesnyk vermehrt zu Verleumdungen und Beleidigungen: „Hier setzt sich ein schon länger herrschender Trend fort. Auch offline gibt es so etwas auf der Straße, per Post oder elektronisch per E-Mail. Das ist häufig anonym abgeschickt worden.“ Zerstörungen und Beschädigungen von Wahlplakaten gebe es schon immer, so Kolesnyk, auch durch Plakatier-Teams anderer Parteien, die die schon hängenden Plakate ... so lange schieben, bis etwas kaputt geht.“ Die SPD geht davon aus, dass bis zum Wahltag bis zu einem Fünftel aller Plakate ersetzt werden müssen. Man erstatte Anzeige im Falle mutwilliger Zerstörungen, sagte Kolesnyk, nannte aber keine Zahl. „Es ist schade, dass Leute ihre Meinung durch die gezielte Zerstörung politischer Werbung ausleben. Auch das ist eine Form von Gewalt.“ Kein einziger Täter ist bekannt geworden.

Einzelkandidat wurde beleidigt

Der parteilose Einzelkandidat Edmund Müller ist mehrfach beleidigt worden und erinnert sich am lebhaftesten an seine Vorstellung vor dem Rewe-Markt am Stern, als ihn jemand vor Publikum beschimpfte mit „nichts gelernt und 15.000 Euro im Monat verdienen!“ Er konterte, er sei Maschinenbauingenieur, habe studiert und sei kein „Sünden- und Launenprellbock für alle Politikverdrossenen“.

Müller hat 167 Plakate gehängt, 19 sind bislang verschwunden. Er zeigt jeden Diebstahl an. Er hat früher schon erlebt, dass ein gestohlenes, zerknittertes Plakat vier Wochen nach der Wahl an einem anderen Ort auftauchte, wo er nie plakatiert hatte. Die Stadt forderte dafür ein Bußgeld, doch er dokumentiert genau, wo er plakatiert hatte, und konnte das abwenden. Müller findet, dass „überführte Täter für eine gewisse Zeit oder eine bestimmte Anzahl von Wahlen vom Wahlrecht ausgeschlossen werden sollten.“

Linke erstatten keine Anzeige

Die Linken haben mehrere Zwischenfälle beim Plakatieren oder beim Stecken von Wahlinformationen registriert. Mitglieder wurden bedroht und beleidigt, doch Zahlen nannte Konstantin Gräfe aus dem Wahlkampfteam von Norbert Müller nicht. Auch im Netz gebe es Bedrohungen, sagte er. Die Sachbeschädigungen hielten sich im Rahmen der vorherigen Wahlen. Knapp 150 Plakate wurden zerstört oder teilweise beschädigt. Strafanzeige wurde bisher nicht gestellt. Allerdings gab es im Vorfeld der Plakatierung einen erfolglosen Brandanschlag auf ein durch den Kreisverband und die Landespartei genutztes Lager. Hier wurde Anzeige gestellt.

Zerstörtes Plakat der Linken an der Humboldtbrücke. Quelle: Julius Frick

AfD-Kandidat Tim Krause berichtet, Mitglieder der Partei und er selbst würden „beim Plakatieren und Handzettelverteilen immer wieder bedroht, vertrieben oder beleidigt.“ Beleidigungen gebe es an jedem Infostand, sagte er der MAZ: „Über die meisten Fälle sehen wir hinweg, einige gravierende bringen wir zur Anzeige.“ Eine Körperverletzung passierte in der Charlottenstraße, wo Krause und ein „Parteifreund“ plakatierten und nach seiner Schilderung zwei Personen die Leiter umstießen. Die sei auf einen Arm gefallen, es habe einen großen Bluterguss gegeben, so Krause.

Beschädigung mit Farbe

Krause zufolge werden Plakate beschmiert und gestohlen, mit Farbbeuteln beworfen, mit Paintball-Kugeln beschossen oder mit Tapetenrollern übermalt; andere werden mit Haken eingeknickt. Die Beschädigungen betreffen zuweilen ganze Straßenzüge; wo auch die ganz oben hängenden Plakate übermalt wurde. Etwa 150 Doppelplakate sind verschwunden, rund 100 beschmiert.

Zerstörte Wahlplakate in der Geschwister-Scholl-Straße. Quelle: Rainer Schüler

Staatsanwalt Markus Nolte bestätigt Strafanzeigen, kann jedoch keine Zahl nennen, weil es keine Filtermöglichkeiten im elektronischen System gibt: „In derartigen Fällen besteht der Tatverdacht der auch verunstaltenden Sachbeschädigung.“ Die Stadtverwaltung sammelt oder dokumentiert keine Daten zu politisch motivierten Straftaten im Bundeswahlkampf. Wer davon betroffen sei, müsse seine Rechte selbständig geltend machen, erklärte Stadtsprecherin Juliane Güldner. Vereinzelt gebe es Meldungen in der Einsatzzentrale zu beschmierten Plakaten. Die würden an die Polizei weitergegeben.

Von Rainer Schüler