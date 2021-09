Potsdam

Der Wahlkampf dreht sich zu wenig zum Zukunftsthemen – so sieht es zumindest der Jugendrat der Generationenstiftung. Um diesem Trend entgegenzuwirken will die Organisation Generationenstiftung unter dem Motto „Wählt für unsere Zukunft“ an Wahlkampfauftritten der SPD, CDU und FDP teilnehmen und dort die ältere Wählerschaft für Themen wie soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz sensibilisieren: „Unsere neue Aktion ist klar an die Wählerschaft gerichtet“, sagt Jugendrätin Anny Dreher.

Lesen Sie auch:

Zum Auftakt der Aktion sind die Aktivisten mit ihrem knallorangenen Tourbus am mittags auf dem Bassinplatz. „Potsdam ist einerseits für uns als Landeshauptstadt interessant, mit Brandenburgs schützenswerter Natur wie der Lausitz. Auf der anderen Seite ist der Wahlkreis 61 mit zwei Kanzlerkandidaten besonders spannend“, begründet Anny Dreher die Wahl für Potsdam als Auftaktort ihrer Tour.

Parteien nicht radikal genug für Klimaschutz

Die Konzentration auf die drei Parteien ist strategischer Natur: „Eigentlich sind die meisten Wahlprogramme nicht radikal genug was Klimapolitik angeht, deswegen konzentrieren wir uns auf die Programme die am weitesten weg sind“, dazu gehören unter anderem die Regierungsparteien sowie die FDP: „Wir haben uns die Frage gestellt ,Wer bildet die nächste Regierung?’ Daher begleiten wir auch die FDP, weil sie in verschiedensten Koalitionen Regierungsverantwortung übernehmen könnten.“

Auf dem Bassinplatz „wollen wir mit Flyern für unsere Aktion werben und am wichtigsten – mit Menschen ins Gespräch kommen“, so Dreher weiter. Anschließend wird der Jugendrat um 16 Uhr zum Alten Markt weiterfahren und ihre Anfangskundgebung halten.

Prominente Unterstützer und Berater

In einigen Orten sind laut Dreher besondere Aktionen geplant: „Wir werden unsere Zeit im Wahlkreis von Baerbock und Scholz definitiv nutzen.“ Das Hauptmittel bleibe aber der Dialog. Laut Dreher müssen vor allem ältere Wähler zu überzeugt werden, zukunftsorientiert zu wählen: „Die Zeit drängt und jede versäumte Maßnahme führt immer mehr zum Klimakollaps.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Generationenstiftung zu denen der Jugendrat gehört, ist eine gemeinnützige Stiftung. Beratend zur Seite stehen unter anderem prominente Unterstützer wie Harald Lesch, aber auch dem Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans-Joachim Schnellnhuber. Ebenfalls mit im Boot sind Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, und Caio Koch-Weser, der ehemalige Vizepräsidenten der Weltbank. Die ehrenamtlichen Aktivisten vom Jugendrat sind zwischen 16 und 25 Jahre alt und in ganz Deutschland verteilt. Sie organisieren mit Hilfe der Stiftung politische Aktionen und Proteste.

Von Yunus Gündüz