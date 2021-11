Potsdam-Nord

„Für Pfifferlinge ist es längst zu spät“, sagt Oliver Zabel (41), doch auf dem Standortübungsplatz in der Döberitzer Heide ist ohnehin manches zu spät: Fast 80 Zivilisten sind dieses Jahr den Feldjägern der Bundeswehr „in die Hände gefallen“, überwiegend in den Monaten September und Oktober: Die meisten Spaziergänger waren auf der Jagd nach Pilzen. Mountainbiker benutzen das Gelände als Trainingsstrecke, Jogger drehen ihre Runden.

Obwohl alle 50 Meter unübersehbar weiße Schilder vor dem Betreten des Standortes und der Gefahr für Leib und Leben warnen und Schranken die Wege sperren, ist „Das hab’ ich nicht gesehen“ die häufigste Ausrede. „Liebe Leute“, kontert Zabel dann, „wenn Ihr das nicht seht, habt Ihr was mit den Augen.“ Die dürften im Anschluss manchem tatsächlich tränen, denn der durchaus bewusste Hausfriedensbruch und das Betreten einer militärischen Anlage kostet nach der prompten Anzeige mindestens 50 Euro; Wiederholungstäter werden auch schon mal mit 500 zur Kasse gebeten. Das lohnt auch einen Korb voller Schirmpilze nicht, die gerade zahlreich auf dem Gelände wachsen, ungepflückt, denn die Soldaten haben anderes zu tun.

Die Truppe trainiert bewaffnet

An diesem Mittwoch sind Sanitätseinheiten unterwegs zur Checkpoint- und zur Kampfausbildung, mit der Pistole am Bein und dem Gewehr über der Schulter. Gepanzerte Transportfahrzeuge stehen neben ihnen, unbewaffnet, aber leise, wenn sie durch’s Gelände rollen.

Solche Mannschaftstransporter hört man im Gelände kaum, erst recht nicht, wenn man Kopfhörer im Ohr hat. Quelle: Julius Frick

„Wir haben schon Radler und Jogger mit Kopfhörern in den Ohren erwischt“, berichtet der Stabsfeldwebel: „Die hören einen Radpanzer gar nicht, wenn der um die Ecke kommt.“ Zabel ist für alle Bundeswehrobjekte in Berlin zuständig; und der Übungsplatz, obwohl am Stadtrand Potsdams und auf dem Territorium von Brandenburg, gehört zum Standort Berlin.

Standortältester ist Brigadegeneral Jürgen Karl Uchtmann. Der lässt mehrfach im Jahr größere Anzeigen in den Tageszeitungen der Region schalten, um Zivilisten vom Betreten des Platzes abzuhalten. Von den Anlagen und Bauten, von Munition und Munitionsresten sowie dem Übungs- und Schießbetrieb gehe eine „ständige Gefahr“ aus, wurde gewarnt, vor allem für die Kinder.

Eltern kommen mit den Kindern

Und die kommen reichlich, mit ihren Eltern, weiß Zabel aus eigener Erfahrung, denn er ist fast täglich auf dem Platz, kennt jeden Weg, auch den schmalsten: „Egal, wohin jemand wegrennt, ich weiß, wo der raus kommt.“ Gerade in der Nähe von Sielmanns Naturlandschaft hat Zabel häufig das Geschehen observiert: Die Leute kommen vom Aussichtsturm die 150 Meter des zerfurchten Fahrwegs bis zur rot-weißen Schranke und den Warnschildern, zücken ihr Handy, das ihnen Wege zeigt hinein in den Übungsplatz.

Der ist bei Google nicht sofort sichtbar; Zabel findet, dass man das ändern sollte. Wenn man nach dem Standortübungsplatz sucht, wird der mit einer Positionsmarkierung angezeigt, nicht aber mit seinen Grenzen, doch vor denen steht man ja. „Die Leute halten kurz Kriegsrat, sehen sich in alle Richtungen um und marschieren los“, beschreibt der Berufssoldat die „klassische Szene“, die er Jahr für Jahr erlebt.

Tückische Bunkerruinen in der Heide

Überraschenderweise werden meistens Leute überrascht, die selber in der Gegend leben, Groß Glienicker zum Beispiel, aber auch Spandauer, Kladower, zuweilen Potsdamer. Sie finden und zuweilen verirren sich auch in einer aufgeräumt wirkenden Endlos-Landschaft mit dichtem Niederwald, weiten Rasenflächen und oft breiten Wegen, an denen in der einen und der anderen Biegung ein kaputter, aber abgezäunter Bunker steht, gebaut zu Zeiten des Ersten und des Zweiten Weltkriegs und während der sowjetischen Besetzung, als Unterstand zur Beobachtung von Schießbetrieb oder zum Trainieren des Bunkerkampfes.

„Die Russen“ haben vor dem Abzug selber noch versucht, einige der Bunker zu sprengen und sind damit gescheitert.

Die Sowjetarmee hat vergeblich versucht, diesen tschechischen Bunker zu sprengen, den sie selbst gebaut haben, um die Bekämpfung von Bunkerstellungen zu üben. Quelle: Julius Frick

So stehen die Ruinen für die Ewigkeit herum und sind ein Hort geworden für Vögel oder Fledermäuse. Kinder, die mit ihren Eltern Pilze suchen, sehen Bunker als Abenteuerspielplatz, doch das ist kreuzgefährlich.

Übungsmunition ist tödlich

Wildtiere, wie zuletzt auch eine Wolfsfamilie, sind eine weitere Gefahr am Platz. Sie greifen keine Menschen an und scheuen ohnehin das Militär, die Manöverbewegungen, den Schießbetrieb, aber sie passieren ihn zuweilen. Wildschweine durchwühlen den Boden und bringen immer wieder Munitionsreste aus über 100 Jahren ans Tageslicht. „Diese Reste stammen von den Russen und den Truppen vor ihnen“, versichert Zabel: „Die Bundeswehr trägt keine neuen Munitionslasten ein.“ Nach jeder Übung wird jede Hülse eingesammelt und erst recht jede Patrone, die nicht „umgesetzt“ hat und nach einer Ladehemmung aus der Waffe ausgeworfen wird. Geschossen wird mit Trainingsmunition, die Plastikköpfe hat, aber doch auf 70, 80 Meter tödlich wirken kann. Zabels Warnung ist da sehr deutlich.

Überall wird vor der Gefahr durch scharfes Schießen gewarnt, denn auch ein Übungsgeschoss kann tödlich sein. Quelle: Julius Frick

Nach dem Abzug der sowjetischen Armee wurden Kerngebiete des Platzes bis in mehrere Meter Tiefe abgesucht. Man förderte diverse Munitions- und Waffenreste zu Tage, darunter Stielhandgranaten aus dem Ersten Weltkrieg, auf die man damals erst noch einen Zünder aufschraubte, ehe man sie warf. Wenn man solche Zünder einzeln fand, hieß das, irgendwo muss die Granate dazu sein, nicht gezündet. Sie musste unbedingt gefunden werden. Der Kampfmittelräumdienst macht die Funde unschädlich.

Verletzt, verirrt und fast gestorben

Das Gebiet mit dem 89 Meter hohen Krampnitzberg mitten drin ist hügelig, oft schlammig und tief sandig. Wo geländegängige Fahrzeuge noch durchkommen, könnte sich ein Fußgänger verletzten. 2019 entdeckte Zabel an einem Donnerstagabend kurz vor dem Ende seiner abendlichen Kontrolltour im Dämmerlicht einen fast schon toten Mann an einem Baum. Der 81-Jähre war vom Rad gestürzt und konnte nicht mehr gehen. Er lag dort schon seit mindestens 24 Stunden, wegen des warmen Tages sehr leicht bekleidet und in der ungewöhnlich kalten Nacht schon unterkühlt: „Seine Körpertemperatur lag nur bei 35 Grad“, erzählt Zabel: „Die Truppe hatte den Platz längst verlassen; vor der nächsten Woche wäre niemand kommen. Die Natur hatte sich schon über ihn her gemacht“, beschreibt der Soldat das Gewimmel von Käfern und Würmern an dem Mann, der das durch einen Zufall überlebte, der Oliver Zabel heißt.

Von Rainer Schüler