Bundesweit größte Lebensqualität? Das sagen Potsdamer zu dem Ergebnis

Potsdam

Die märkische Landeshauptstadt hat es mal wieder geschafft: In einem Ranking von 71 deutschen Städten landet Potsdam auf dem bundesweit ersten Platz, was die Lebensqualität angeht.

Bei der Gesamtwertung aller Kriterien landet Potsdam auf Rang 17 – zwei Ränge besser als bei der letzten Umfrage von IW-Consult, Wirtschaftswoche und Immobilien-Scout vor zwei Jahren. Insgesamt ist München ganz oben und Gelsenkirchen ganz unten. Bewertet wurden der Status Quo (Rang 17), die Entwicklung (Rang 19) und die Zukunftsfähigkeit (Rang 15).

Sehr gute Noten erhielt Potsdam für den Wohnungsneubau und die Wanderungen, also den Bevölkerungsgewinn – hier ist die Stadt jeweils bundesweit Spitzenreiter. Führend ist sie auch beim Kreativ-Beschäftigten-Potenzial, bei der Abiturquote und den Kreativ- und Kultur-Hochschulabsolventen – jeweils Rang 1. Schmücken darf sich die Stadt zudem bei den naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten (Platz 2), bei der Wirtschaftsstruktur und der Produktivität (jeweils Platz 3).

Schubert sieht Studie als Ansporn

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Bei der Zahl der Gründungen (Platz 56) und der Ingenieursquote (59) gibt es deutlichen Nachholbedarf, noch finsterer werten die Autoren die Beschäftigungsquote Älterer (Rang 70 von 71), und die Beschäftigungsrate von Frauen (69).

Zur Galerie Laut einer aktuellen Studie ist Potsdam Bundessieger, wenn es um die Lebensqualität geht. Das wurde dort mit vielen Indikatoren errechnet. Doch stimmt es auch mit dem Gefühl der Potsdamer überein? Wir haben uns umgehört.

Im Rathaus herrschte ob der Ergebnisse überwiegend Freude: „Die Studie ist ein weiterer Beleg für die nachhaltig gute Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Sie zeigt schwarz auf weiß, was viele Potsdamer täglich empfinden: die außergewöhnlich hohe Lebensqualität in unserer Stadt. Die Ergebnisse der Studie sind aber auch ein Ansporn, daran zu arbeiten, die Lebensqualität für alle zu erhalten – sei es in den Punkten nachhaltige Quartiersentwicklung, bezahlbare Mieten oder klimafreundliche Mobilität“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD).

Opposition und IHK sind weniger euphorisch

Oppositionsführer und CDU-Fraktions-Chef Clemens Viehrig sieht die Ergebnisse differenziert: „ Potsdam befindet sich auf einem guten Weg. Wir müssen allerdings darauf achten, dass wir wirtschaftlich an das Niveau der anderen Bereiche anschließen. Es reicht eben nicht, nur mit der Lebensqualität zu punkten, wir müssen auch für die Gründer von morgen attraktiv sein, um den vielen Studenten und Start-ups auf lange Sicht eine Heimat zu bieten.“

Ähnlich auch die Industrie- und Handelskammer ( IHK): „Dass Potsdam wirtschaftlich noch unter seinen Möglichkeiten bleibt, belegt der Platz 44. Unsere Stadt braucht mehr leistungsfähige Unternehmen mit einer hohen Produktivität, wie wissensintensive Industrien oder Dienstleistung. Voraussetzungen sind Gewerbeflächen, Fachkräfte und eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur. Mit der besten Lebensqualität Deutschlands kann Potsdam aber um Unternehmen werben“, so Tilo Schneider vom Regionalcenter Potsdam der IHK.

Die IW-Consult gilt als arbeitgebernah und hat kreisfreie Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern verglichen.

Lesen Sie dazu auch:

Von Johanna Apel und Jan Bosschaart