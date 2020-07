Bundesweit sinken Potsdams Mietpreise am stärksten: Das steckt dahinter

Potsdam

In der Landeshauptstadt sinken die Mieten. Dieses Ergebnis einer Wohnungsmarktanalyse von Immowelt kommt für viele Potsdamer vermutlich überraschend. Und noch mehr: Unter 80 verglichenen Großstädten sinken Potsdamer Mieten am stärksten.

Die Analyse des Immobilienportals vergleicht nicht reale Wohnungsmieten, sondern Angebotspreise der jeweils ersten Halbjahre 2019 und 2020. In nur neun der 80 Städte sind die inserierten Nettokaltmieten bei Neuvermietungen gesunken.

Potsdamer Mietpreis über deutschem Durchschnitt

Während die Preise in Münster und Freiburg im Breisgau um jeweils fünf Prozent gefallen sind, hängt Potsdam die beiden als Spitzenreiter mit neun Prozent ab. Am meisten bei der Preisgestaltung haben sich die Vermieter in Offenbach am Main und Reutlingen getraut. Sie boten ihre Wohnungen auf Immowelt mit zehn Prozent höheren Preisen an.

Trotzdem liegen die Mieten für Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern in Potsdam aktuell noch 1,10 Euro über dem deutschen Durchschnitt von etwa 8,90 Euro pro Quadratmeter. Münchner Vermieter wollen mit 18,80 Euro pro Quadratmeter am meisten für ihre Wohnungen.

Wohnen in Potsdam wird seit Jahren teurer. Immowelt begründet aber zumindest für die Angebote der Vermieter das Gegenteil mit einer „Preiskorrektur“. Auf Nachfrage der MAZ erklärt Jan-Carl Mehles, Leiter der Marktforschung bei Immowelt, was hinter den gesunkenen Preisen steckt.

Marktforscher erklärt den neuen Preis

„Die Wohnungen wurden zu höheren Preisen angeboten. Vermieter vergleichen ähnliche Angebote und so schaukelt es sich hoch“, sagt Mehles. Im ersten Halbjahr 2018 wollten die Vermieter von 9,30 Euro für einen Potsdamer Quadratmeter. Ein Jahr später sprang der Preis auf elf Euro. Den Angeboten auf Immowelt fehlt jetzt aber die Resonanz. „Wenn die Nachfrage nicht da ist, wird der Preis geändert“, sagt Mehles. Das sei ein ganz normaler Marktmechanismus. „Wenn ich einen Preis aufrufe und er wird aufgenommen, dann ist das der Preis, den das Gut wert ist.“ Aktuell ist der aufgerufene Preis für einen Quadratmeter zehn Euro.

Ob die Angebotspreise und damit schließlich auch die Mietpreise weiter fallen, ist schwierig zu beantworten. Die Corona-Krise sei für die Wirtschaft ein „Full stop“, sagt Mehles: „Das kann man nicht sagen. Dieses Jahr ist für mich als Marktforscher, der das länger als zehn Jahre macht, etwas besonderes. So eine abrupte Änderung in einem Zyklus habe ich in meinem Leben nicht gesehen – auch die Finanzkrise 2008/2009 war nicht so disruptiv.“ Die Immobilienbranche reagiere auf so etwas meist verspätet. Aktuell sei das Interesse an Immobilien seit den Lockerungen der Coronamaßnahmen sogar eher gestiegen. Weitere Entwicklungen bleiben abzuwarten.

Von Jan Russezki