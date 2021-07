Potsdam

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hat das Ende der sogenannten GRW-Förderung für Potsdam verteidigt. Auf MAZ-Anfrage zu den Hintergründen der Entscheidung erklärte ein Sprecher: „Brandenburgs Landeshauptstadt hat also geschafft, in ihrer Strukturstärke zu den leistungsfähigeren Städten und Regionen Deutschlands aufzuschließen. Dies ist nicht zuletzt ein Erfolg der über die GRW erfolgten Förderung, dass Potsdam nun nicht mehr länger auf eine spezielle regionalpolitische Unterstützung angewiesen ist.“

Potsdams Wirtschaft hat sich gut entwickelt

Er führt dabei eine Reihe von Indikatoren an als Begründung an. „Beispielsweise ist das Pro-Kopf-Einkommen Potsdams höher als das bundesdurchschnittliche und die aktuelle Arbeitslosenquote liegt mit 5,8 Prozent nur knapp oberhalb der bundesdurchschnittlichen Quote von 5,7 Prozent.“

Die Neuabgrenzung des Fördergebietes der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) ab 2022 ist aufgrund neuer Vorgaben der Europäischen Kommission für Regionalbeihilfen notwendig. Um festzulegen, welche deutschen Regionen künftig noch in den Genuss der GRW-Mittel kommen, haben Bund und Länder ein „gemeinsam beschlossenes und bundesweit einheitliches, indikatorbasiertes Verfahrens zur Bewertung der Strukturschwäche der Regionen“ angewandt. Dort flossen beispielsweise Daten zur regionalen Produktivität, zur Unterbeschäftigungsquote, zur demografischen Entwicklung und zur Infrastrukturausstattung ein.

In dieser „Rangfolge der Regionen“ nach ihrer Strukturschwäche oder ‑stärke zeigte sich, „dass Potsdam sich wirtschaftlich vergleichsweise gut entwickelt hat“, so der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums.

Zukunft des MediaTech Hubs hängt am Land Brandenburg

Auf die Frage, wie ohne GRW-Mittel der bislang von der Bundesregierung geförderte MTH MediatechHUB erhalten werden soll, verwies das Bundesministerium an das Land Brandenburg, da dieses für die Auswahl der GRW-Projekte allein verantwortlich sei.

Die IHK und die Potsdamer Wirtschaftsförderung äußerten sich kritisch zu dieser Entscheidung des BMWi, der Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) bezeichnete den Wegfall der Förderung auch als Anerkennung der wirtschaftlichen Dynamik Potsdams.

Linken-Chefin Sigrid Müller kritisiert Jörg Steinbachs Haltung

Diese Haltung Steinbachs erntete am Mittwoch Kritik von den Potsdamer Linken. „Allein mit dem Verweis auf das bisher Erreichte und auf das Weiterbestehen anderer Förderkulissen wird Potsdam diese so kurzfristig wegfallende Finanzierungsmöglichkeit nicht ausgleichen können. Da macht es sich der Minister wohl etwas einfach“, erklärte Linken-Fraktionschefin Sigrid Müller.

Ihre Partei unterstütze die Forderung der Stadt an das Land, finanzielle und zeitliche Übergangslösungen zu schaffen, denn „ganz sicher gehört die Landeshauptstadt nicht zu den strukturschwachen Regionen des Landes und des Bundes. Ebenso sicher gehört sie aber zu den Städten, die sich in einem enormen demografischen Wachstumsprozess befinden, mit allen Konsequenzen für notwendige Entwicklungen in Infrastruktur und Wirtschaft.“

Von Peter Degener