Inselhotel-Chef: „Für diese Krise hatten wir keinen Notfallplan“

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben verändert, viele blicken voller Sorge, manche mit Angst auf die kommenden Wochen und das, was da noch auf uns zukommen mag. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ ab sofort Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Heute schildert seine Situation Burkhard Scholz, Geschäftsführer des Inselhotels auf Hermannswerder, das wegen der Krise derzeit geschlossen ist.

Eine risikoreiche Angelegenheit

„Wer ein Unternehmen aufgebaut hat, weiß: Dies ist eine risikoreiche Angelegenheit. Vor einem Vierteljahrhundert habe ich das Inselhotel fast ausschließlich aus Bankdarlehen gegründet und immer wieder investiert, um unser Haus zukunftsfähig zu machen – auch das mit Hilfe von Krediten.

Wir haben 176 Betten, ein Restaurant mit Seeterrasse, drei Bars, einen Schiffsanleger, einen kleinen Bootshafen, ein Tagungs- und Bankett-Center, ein Spa- und Wellnesscenter. Wir sind anerkannter Ausbildungsbetrieb, ausgezeichnet mit dem Großen Preis des Mittelstandes, wurden mehrfach geehrt für die Integration von Flüchtlingen. Doch warum erwähne ich das angesichts dieser fast lautlos auf uns zu rollenden Corona-Krise?

Lange schien das Virus weit weg

Lange schien der Ausbruch des Coronavirus weit weg. Niemand schien dieses Inferno vorherzusehen, das nun mühsam aufgebaute Existenzen in wahnsinniger Geschwindigkeit bedroht. Signale gab es für uns erst Ende Februar; da fragten die ersten Kunden, ob man nicht fest gebuchte Konferenzen wieder stornieren könnte.

Plötzlich ging alles sehr schnell: Erst zwei, dann drei, dann Dutzende Absagen am Tag. Mit einem Mal gingen stündlich etliche Absagen ein. Schon in der ersten Märzwoche war den meisten Mitarbeitern und mir klar: Hier baut sich ein gewaltiges Erdbeben auf, und wir können nichts, aber auch gar nichts dagegen tun. Uns war zum Heulen. Bei einigen flossen Tränen, andere verharrten kurzzeitig in Schockstarre!

Nächtelang wach gelegen

Nur wenige sahen nicht die Dimension für unser Unternehmen und für die eigene Existenz. Die Folgen des 11.09. und die der Finanzkrise 2008/2009 waren aus der wirtschaftlichen Betrachtung nichts im Vergleich mit dieser Krise, die Corona heißt.

Ich habe nächtelang wach gelegen und nach dem besten Weg für mein Unternehmen gesucht, für mein wunderbares Team. Ich musste handeln, schnell handeln, denn ohne Gäste haben wir keine wirtschaftliche Basis.

Inselhotel Potsdam-Hermannswerder. Quelle: Bernd Gartenschläger

Erste Verlautbarungen der Politik trieben uns zur Arbeitsagentur. Ich war früh dran, noch gingen nicht viele Unternehmen diesen Schritt, so dass ein Mitarbeiter persönlich vorbeikam und uns die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Kurzarbeitergeldes erläuterte.

Ich musste meine Mitarbeiter so schnell wie möglich unterstützen, denn aus eigener Kraft hätte ich die Gehälter nicht mehr voll zahlen können. Inzwischen sind fast alle Mitarbeiter in Kurzarbeit Null, das heißt, sie bleiben zu Hause und bekommen Kurzarbeitergeld. Wir bemühen uns, den Kontakt nicht zu verlieren, haben eigens eine Whatsapp-Gruppe gebildet, tauschen Neuigkeiten aus. Denn in fast 25 Jahren ist ein tolles Team entstanden.

Die Verantwortlichen in der Politik haben den Ernst der Lage offenbar erkannt. Nun hoffen wir auf finanzielle Unterstützung, denn was in 25 Jahren mühsam aufgebaut wurde, darf diesem Virus nicht zum Opfer fallen. Dabei ist es wichtig, dass auch die Menschen, die vom Kurzarbeitergeld leben müssen, nicht vergessen werden! Denn 60 oder 67 Prozent für alleinerziehende Mütter oder Familien reichen nicht zum Leben. Eine Erhöhung auf 80 Prozent ist aus meiner Sicht dringend notwendig.

Es braucht auch Anschubfinanzierung

Doch auch wir als Hotel können ohne finanzielle Unterstützung nicht lange durchhalten. Wenn Einnahmequellen fehlen, ein Teil der Kosten aber weiter läuft, sind die Finanzreserven bald aufgezehrt, ist die Insolvenz nur eine Frage der Zeit. Doch es braucht nicht nur jetzt Zuschüsse, die uns jetzt das Überleben ermöglichen. Wenn diese gewaltige Krise eines Tages vorbei ist, braucht es Anschubfinanzierungen, damit ein Neubeginn überhaupt möglich wird. Sonst freut sich der berühmte Dritte, der das Hotel als Konkursobjekt billig erwirbt.

Für diese Krise, das muss ich offen zugeben, hatten wir keinen Notfallplan im Schreibtisch. Wenn ich Corona überhaupt etwas Gutes abgewinnen kann, dann ist es die wunderbare Solidarität, die wir in den letzten Tagen durch die Potsdamer Arbeitsagentur, die IHK, den Dehoga Brandenburg, die ILB, die Brandenburger Wirtschaftsförderung und die Berliner Volksbank erfahren haben.

Ich wurde christlich erzogen und stelle besonders in diesen Tagen mehr und mehr fest, dass mir der Glaube ein wahrer Kraftspender ist. Jede Handreichung empfinde ich als ein Geschenk Gottes. Ich wünsche allen Lesern, dass sie gesund und stark über diese schwierige Zeit kommen.

