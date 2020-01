Mitte

Drama am Hauptbahnhof von Potsdam: Am Donnerstagnachmittag gegen 14.22 Uhr erfasste ein Bus eine Passantin, die einen Rollstuhl vor sich her schob. Er überrollte eines ihrer Beine. Mit schweren Verletzungen wurde die 39-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Das Opfer schob einen Rollstuhl vor sich her. Ob sie selbst auch Rollstuhlfahrer war, konnte die Polizei am Nachmittag nicht sagen. Quelle: Udo Janke

Wie eine Polizeisprecherin der MAZ gegenüber sagte, hat die Frau den Bus an sich vorüberwinken wollen, kam dann aber aus ungeklärten Gründen ins Straucheln und geriet mit einem Bein unter den Bus.

Von Rainer Schüler