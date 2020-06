Nedlitz

Ein mitfühlender Busfahrer sorgt derzeit für Turbulenzen im Verkehrsbetrieb Vip von Potsdam. Der in Diensten des Busbetriebs Anger für den Vip fahrende Mann am Steuer eines 638er Busses nach Spandau hatte am vergangenen Samstagmittag Mitleid mit seinen Fahrgästen und rief sie auf, die Mundschutzmasken abzulegen. Es sei viel zu heiß, und einen Nutzen hätten sie sowieso nichte, erklärte er der Kundschaft an der Haltestelle Campus Jungfernsee.

Kalesse behielt seine Maske auf

Wie der frühere Stadtdenkmalpfleger Andreas Kalesse der MAZ sagte, wiederholte der Fahrer die Aufforderung an der Haltestelle Birkenweg in Groß Glienicke gegenüber den neu Hinzugestiegenen erneut mit. „Als er bemerkte, dass ich meine Maske aufbehalten hatte, sagte er, jene Fahrgäste, die ihren Neigungen weiterhin folgen wollten, könnten dies natürlich weiter tun“, berichtet Kalesse etwas schockiert: „Die Fahrgäste folgten überwiegend hocherfreut dem Angebot, denn es war wirklich warm. Da diese Buslinie aber gekühlt wurde, war das Maskentragen keineswegs unzumutbar. In dem Anschlussbus in Spandau von der BVG war es merklich wärmer, und alle Fahrgäste hielten sich trotzdem an die Regeln.“ Er sei „schockiert und sauer“ gewesen, sagte Kalesse: „Das war eine Unverschämtheit! Ich bin schwer sprachlos zu machen, aber da blieb mir die Spucke weg.“

Verkehrsbetrieb ist verärgert

Beim Vip zeigte man sich am Montag verärgert über den Vorfall: „Das darf so nicht sein“, erklärte Pressesprecher Stefan Klotz auf Anfrage der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Grundsätzlich gebe es keine Anweisung, dass die Kollegen solche Ratschläge an die Fahrgäste geben. „Im Gegenteil“, so Klotz: „Wir haben einen eingesprochenen Text, der auf die Masken-Tragepflicht hinweist. Dieser wird aktiv abgespielt, wenn Fahrgäste erkennbar keine Maske tragen.“

Kalesse versichert, es habe in dem Bus keine solche Ansage gegeben. Das kenne er nur von Bussen der BVG in Berlin, wo soetwas auf deutsch und englisch „alle paar Minuten“ läuft. In diesen Ansagen werde deutlich gemacht, dass die Maske über Mund und Nase zugleich zu tragen ist.

Fahrer ist nicht beim Vip

Bei dem genannten Mitarbeiter handelt es sich um einen Fahrer eines Personaldienstleisters, der für den Verkehrsbetrieb im Einsatz war. „Wir werten das mit dem Dienstleister aus“, sagte Klotz: „Trotz aller Corona-Lockerungen gilt nach wie vor: Maske auf in Bus, Straßenbahn und auf der Fähre!“

Das Busunternehmen Günther Anger ist fest in den Linienverkehr des Vip eingebunden und gibt die „Corona-Spielregeln“ mit Piktogrammen bekannt. Geschäftsführer Alexander Heinz sagte der MAZ am Montag: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer unserer Fahrer das Absetzen des Mundschutzes empfehlen würde. Damit würde er gegen unsere Regelungen verstoßen. das müssten wir auswerten.“ Der Fahrer könne aber auch nicht jeden Kunden im Bus im Blick haben: „Er muss nach vorne schauen in den Verkehr.“

Von Rainer Schüler