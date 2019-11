Innenstadt

Am Sonntagmorgen um 5.43 Uhr meldete ein Busfahrer der Polizei in der Charlottenstraße, dass dort ein Radfahrer augenscheinlich sturzbetrunken mit seinem Fahrrad fahre. Die Polizei fand den Mann und unterzog ihn einer Kontrolle: Stolze 2,17 Promille zeigt der Atemalkoholtester danach an. Der 30-jährige Potsdamer wurde nach Entnahme einer Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt entlassen. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline