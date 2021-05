Babelsberg

Die Polizei hat einen Fachbegriff für das Zerdeppern von Scheiben an Wartehäuschen: In der Karl-Liebknecht-Straße hätten am Freitag gegen 0.30 Uhr ein 17- und ein 18-jähriger Potsdamer eine Bushaltestelle „entglast“, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die betrunkenen Tatverdächtigen sollen neben einem E-Roller auch einen Kinderwagen mitgeführt haben. Bei intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten die Randalierer durch Einsatzkräfte im Nahbereich festgestellt werden.

Von MAZonline