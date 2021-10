Bushaltestelle in Neufahrland mit Böllern beschädigt

Neufahrland

In der Nacht zum Mittwoch haben bislang unbekannte Täter offenbar mit Hilfe von Pyrotechnik eine Bushaltestelle im Wiesenrand in Neu Fahrland stark beschädigt. Zeugen hatten kurz nach Mitternacht die Polizei über einen lauten Knall oder eine „Druckwelle“ in der Nähe der Haltestelle informiert.

Scheibe und Bank zerstört

Als die Beamten kurz darauf am Einsatzort eintrafen, stellten sie eine zerstörte Glasscheibe fest. Außerdem wurde eine Sitzbank beschädigt. Die Spurensuche der Polizei ergab, dass vor Ort Reste eines sogenannten „Polenböllers“ aufgefunden wurden, mit denen offenbar die Beschädigung verursacht worden sind. Die Überreste wurden sichergestellt.

Außerdem haben die Beamten Ermittlungen zum Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in Verbindung mit Sachbeschädigung eingeleitet. Die Höhe des Schadens wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline