Bus pendelt zum Küssel

Südliche Innenstadt

Wegen Stau auf der Leipziger Straße verkehrt die Buslinie 694 aktuell nur zwischen Sterncenter und Hauptbahnhof. Zwischen Hauptbahnhof und Küsselstraße pendele ein Bus. Empfohlen werde auch die Nutzung der Fähre F1. Das haben die Potsdamer Verkehrsbetriebe (ViP) am Dienstagvormittag via Twitter mitgeteilt.

Wie berichtet, herrscht derzeit wegen einer Baustelle am Brauhausberg permanente Staugefahr. Autofahrer, die über die B2 in die Stadt wollen, müssen mit Wartezeiten rechnen. Weil das Leipziger Dreieck gerade umgebaut wird, reicht die Ampelschaltung nicht aus, um den Verkehrsfluss zu sichern.

Anzeige

Laut Baustellenmonitor der Stadt ist die Straße Am Brauhausberg noch bis zum 20. Mai wegen der Herstellung von Hausanschlüssen halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung ausgewiesen. Die Busverbindung wurde vom ViP schon am Montag vorübergehend auf Pendelverkehr umgestellt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von LR Potsdam