Babelsberg

Die Beschlüsse zum Umbau des Babelsberger Parks sind längst gefasst, aber Ruhe kehrt am Ufer des Tiefen Sees deswegen noch lange nicht ein. Jetzt sind die Widersprüche von rund 30 Demonstranten gegen den Grundstückstausch zwischen der Stadt Potsdam und der Stiftung Preußische Schlösser demonstriert hatten, abschlägig beschieden worden. Stattdessen sollen die Betroffenen ein Bußgeld von jeweils 120 Euro zuzüglich Gebühren, insgesamt 148,50 Euro zahlen.

Ende April hatten sich etwa 60 Personen am von den Stadtwerken betriebenen Strandbad versammelt, weil sie den Beginn der Arbeiten befürchteten – zeitgleich hatte die Stadtverwaltung zu einer Begehung der Fläche eingeladen. Der Protest verlief friedlich, Fotos zeigen, dass die Teilnehmer Masken trugen und weiten Abstand zueinander hielten. Trotzdem wurde von insgesamt 32 Personen durch die eingesetzte Polizei die Personalien aufgenommen – wie berichtet, wurden gegen diese Menschen wegen Verstößen gegen die Corona-Eindämmungsverordnung Bußgeldverfahren eingeleitet.

Anzeige

Auch Stadtverordneter betroffen

Einer der Adressaten: der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer. „Zunächst hatten die Betroffenen ein Schreiben erhalten, in dem ihnen ein Bußgeld zwischen 100 und 1.000 Euro angedroht wurde“, sagt er. Krämer habe selbst gar nicht an der Versammlung teilgenommen, versichert er. Als Stadtverordneter habe er sich seit langem für das Bad eingesetzt und sei deshalb vor Ort gewesen. „Ich kam da später an und wollte mit Bekannten sprechen, woraufhin die Polizei meine Daten haben wollte. Die habe ich herausgegeben“, sagt er. Er beschreibt, dass „Spaziergänger und Passanten da ebenfalls abgefragt“ worden seien. Genau wie die anderen vermeintlichen Verordnungs-Sünder hat Sascha Krämer Widerspruch gegen das erste Schreiben eingelegt. Vor rund zwei Wochen dann sei ihm der Bußgeldbescheid zugestellt worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Bündnis „Stadt für alle“, das die Proteste von Anfang an begleitet, hat diesen Vorgang am Dienstag auf seinem Blog öffentlich gemacht. Dort ist auch ein anonymisierter Bescheid zu sehen, der Krämers Angaben untermauert. Das Bündnis will weiter gegen die Bescheide vorgehen, schreibt es: „Denn die darin formulierten Vorwürfe sind unverständlich bis unhaltbar. Insbesondere ist die Verordnung, aus der sich das generelle Versammlungsverbot ergibt, mittlerweile als nicht verfassungskonform außer Kraft gesetzt worden.“ Es bleibe die Frage, warum die Ordnungsbehörde derart auf Eskalation setze. „Es liegt in ihrem Ermessen, diesen Protest zu kriminalisieren, oder nicht. Da fast alle Betroffenen Einspruch erhoben haben, drohen jetzt Dutzende Verfahren beim überlasteten Amtsgericht – und dies angesichts der politischen Brisanz der weiter aktuellen Themas.“

Auch andere Demonstrationen – ohne Masken

Auch Sascha Krämer versteht das Vorgehen nicht. „Die Stadt muss hier entscheiden, was ihr wichtig ist“, sagt er, „Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht oder den Leuten zu zeigen, wo der Hammer hängt.“ Dabei sei zugleich bemerkenswert, dass es zahlreiche Demonstrationen und Aufzüge in der Eindämmunsgzeit gegeben habe, bei denen nachweislich weder Masken getragen, noch auf Abstände geachtet worden sei – aber offenbar kein Polizist einen Grund zum Eingreifen sah. So hatten im Juli Hunderte Menschen dicht an dicht unter den Augen der Polizei vor dem Potsdamer Verwaltungsgericht für einen bekannten Verschwörungstheoretiker protestiert, ohne die Verordnungen zu beachten.

Am Mittwochabend waren die Vorgänge rund um das Strandbad und den millionenschweren Grundstückstausch Thema in der NDR-Satiresendung Extra3. Bei Redaktionsschluss war der Beitrag aus der Kategorie „Der reale Irrsinn“ jedoch noch nicht verfügbar.

Von Saskia Kirf