Pro & Contra - Bußgelder in Sanssouci: Was spricht dafür und was dagegen?

Die Potsdamer Schlösserstiftung startet eine Bußgeld-Offensive und will Verstöße gegen die Parkordnung in den Schlossgärten konsequent ahnden. In der MAZ-Lokalredaktion Potsdam ist das umstritten – ein Pro & Contra.