Waldstadt

In der Waldstadt I kam es am Donnerstag gegen 21.15 Uhr zum Unfall mit einem Linienbus. Eine 57-Jährige wollte mit ihrem Auto von der Friedrich-Wolf-Straße auf die Drewitzer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen an der Bushaltestelle wartenden Bus und ein Auto, das den Bus gerade überholte.

Als der Bus ausscherte, krachte es

Als der Bus ausscheren wollte, zog der 59-jährige Überholer nach links, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, dabei stieß er mit dem Auto der 57-Jährigen zusammen. Der Bus fuhr auf das Auto des 59-Jährigen auf. Dieser Wagen war dann nicht mehr fahrbereit. Die 43-jährige Busfahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihre fünf Fahrgäste blieben unverletzt. Der Bus fiel eine Stunde aus, es entstand ein Sachschaden von 11 500 Euro.

