Bald gibt es japanische Nudelsuppen im Holländischen Viertel

Letztlich serviert Michael Sponaugle eine Schüssel Suppe. Aber die hat es in sich. 20 Stunden lang hat die Brühe gesimmert, acht Stunden wurde die knusprige Ente gegart, dazu kommen frische japanische Nudeln, zarter Baby-Pak Choi und Shiitake-Pilze. Das Ergebnis hat mit den Instant-Nudelsuppen aus dem Supermarkt lediglich den Namen gemein: Ramen. Diese japanische Spezialität, die in den Metropolen der Welt längst angekommen ist, will der US-Amerikaner Sponaugle jetzt nach Potsdam bringen.

Straßen beleben und Einheimischen ein Ziel bieten

Mitten im Holländischen Viertel, in der Benkertstraße 19, soll so eine der besten gastronomischen Lagen der gesamten Stadt wiederbelebt werden – zuletzt hatte das Restaurant XIX im Frühjahr dieses Jahres aufgegeben. Neuer Pächter des gesamten Ensembles, zu dem auch fünf Apartments im Obergeschoss gehören, ist der Potsdamer Nicholas Graebert. Er sagt, er habe für die Gastronomie im Erdgeschoss etwas Besonderes gesucht. „Ich hätte binnen weniger Tage Mieter gefunden, die hier ein italienisches Restaurant eröffnet hätten“, sagt er.

Der Amerikaner Michael Sponaugle eröffnet in Potsdam ein Ramen Restaurant mit dem Namen Buya, Quelle: Friedrich Bungert

Denn Pizza, Pasta und Cappuccino liefen ja bei den Touristen bestens, habe es stets geheißen. „Aber das reicht mir nicht“, sagt Nicholas Graebert, „die Touristen beleben die Straße am Abend nicht, sie kommen nicht wieder.“ Stattdessen hat der erfahrene Hotelier in Berlin nach einem Betreiber für das künftige Lokal gesucht – und wurde beim Macher von „Buya Ramen“ fündig.

Große Tische für kommunikative Mahlzeiten

Michael Sponaugle, 42, stammt aus Miami, Florida, ist seit zwei Jahrzehnten Gastronom. Er habe immer wieder neue Gastro-Konzepte erarbeitet, sei stets neugierig auf neue Aromen gewesen. Vor einigen Jahren dann traf er einen Mann aus Hongkong, der ihm die Ramen-Kultur nahe brachte. „Es geht ums wohlfühlen, um kommunikatives und gemeinsames Genießen“, erklärt er seine Philosophie.

Deshalb steht im künftigen „Buya Ramen“-Laden neben klassischen Zweiertischen eine lange Tafel, die zwölf Personen Platz bietet. „In unseren beiden Läden in Miami platzieren wir da gerne mal Menschen, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen“, erzählt Sponaugle, „am Ende des Abends sind die eigentlich immer im Gespräch miteinander, da ergeben sich viele gute Momente.“

An diesem Tisch können große Gruppen sitzen – oder viele kleine. Quelle: Friedrich Bungert

Neben verschiedenen Ramen-Sorten – darunter mit Schweinebauch, Meeresfrüchten, Rippchen oder vegan – stehen japanische Kleinigkeiten fernab von Sushi in der Karte. Gyozas, köstliche gedämpfte Teigtaschen mit einer Füllung aus Schweinefleisch, Ingwer und Knoblauch sucht man bislang in Potsdam vergeblich, doch Michael Sponaugle bietet sie an. Edamame zum Knabbern, Seetangsalat, gebrannte Shishito-Paprika, die entfernt an die spanischen Pimientos de Padron erinnern ebenfalls. Preislich sollen sich die Vorspeisen zwischen sechs und zwölf Euro bewegen, die Hauptgerichte schlagen mit etwa 14 Euro zu Buche. Dazu passt der japanische Whiskey genauso gut wie der heiße Reiswein Sake oder die speziell für das „Buya“ entwickelten Cocktails.

In wenigen Wochen geht es los

Wann es im „Buya Ramen“ losgeht, kann allerdings weder Chef Sponaugle noch Vermieter Graebert ganz genau sagen. „Es hängt momentan an einem Handwerker“, sagt Nicholas Graebert, „aber in zwei oder drei Wochen wird es losgehen.“

Bis dahin kümmert sich Michael Sponaugle um das Berliner Geschäft: Nachdem seine für zwei Monate als so genannter PopUp-Store konzipierter Kurzzeitfiliale dort nämlich die Hauptstadtgaumen begeisterte, eröffnet er in Kreuzberg ebenfalls ein Restaurant. Und das soll es noch nicht gewesen sein. „Wir wollen auf jeden Fall in Europa weiter expandieren“, sagt Michael Sponaugle. Dafür, sagt er, will er mit der Familie im kommenden Jahr komplett hier herziehen.

Von Saskia Kirf