Potsdam

Die Tage der C&A-Filiale in der Potsdamer Innenstadt sind gezählt. Nach MAZ-Informationen wird das Geschäft in der Brandenburger Straße bereits im April schließen. Die Pressestelle des Unternehmens in Düsseldorf bestätigte einen entsprechenden Bericht des Fernsehsenders RTL.

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass der Textilhändler in Deutschland im Jahresverlauf 13 seiner 450 Filialen dichtmacht, darunter auch Potsdam-City. Die Zweigstelle im Stern-Center ist nicht betroffen.

In Dessau geht der RTL-Liste zufolge bereits Ende Januar das Licht aus. Einen Monat später trifft es die Filiale in Berlin-Wilmersdorf.

Von MAZonline/tk