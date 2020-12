Potsdam

Im Streit um den überraschenden Rücktritt der CDU-Fraktionsvorsitzenden Anna Lüdcke wächst die Kritik an Götz Friederich, der die Fraktion gemeinsam mit Lüdcke als Doppelspitze führte: „Über die Hintergründe herrscht bis heute Unklarheit“, schreiben die Stadtbezirksvorsitzenden in einer der MAZ vorliegenden gemeinsamen Mail an Friederich und Lüdcke: „Während zunächst durch den Fraktionsgeschäftsführer eine Überlastung als Rücktrittsgrund genannt wurde, konnte dem Facebook-Auftritt von Frau Lüdcke entnommen werden, dass dies keinesfalls zutreffend ist und vielmehr zwischenmenschliche Zerwürfnisse den Ausschlag gaben.“

„Vielzahl kommunikativer Pannen“

Das „dadurch entstandene desaströse Bild sowie das gegenwärtige Krisenmanagement“ hätten bereits „binnen weniger Tage schweren Schaden für die gesamte CDU Potsdam erzeugt“. Dieser Schaden dürfe sich „nun nicht zusätzlich vertiefen“, so die Stadtbezirksvorsitzenden. In ihrer Mail reihen sie den Vorgang ein „in eine Vielzahl von kommunikativen Pannen, Missgeschicken und schweren Fehlern sowohl im Politik-Management als auch in der inhaltlichen Arbeit“.

Anzeige

Genannt werden unter anderem die „die Ankündigung eines Bürgerbegehrens ohne Beteiligung der Partei“, die „die völlig überraschende ad-hoc-Bewerbung“ des Kreisverbands- und Fraktionsvorsitzenden Friederich um die Bundestagskandidatur in Wahkreis 61, die „öffentliche und völlig unnötige Polarisierung des parteiinternen Wettbewerbs durch Ausrufung einer Richtungsentscheids unter Verweis auf eine vermeintliche politische Einstellung“ seiner Kontrahentin Saskia Ludwig als „nationalkonservativ mit Tendenz darüber hinaus".

„Friktionen in den Parteigliederungen“

Durch die „Personalunion des Vorsitzenden von Fraktions- und Kreisvorstand“ seien die „oben aufgeführten und weitere Friktionen unweigerlich auch in den Kreisvorstand und die Parteigliederungen hineingetragen“ worden.

Kritisiert wird auch Friederichs Agieren als Kreisvorsitzender: Die Zusammenarbeit im Kreisvorstand bleibe „deutlich hinter den Möglichkeiten zurück, wofür als eindrucksvoller Beweis die Durchführung von insgesamt einer (!) Veranstaltung des Kreises in den zurückliegenden 18 Monaten dienen darf, welche als Neujahrsempfang noch gemeinsam mit dem Kreisverband Potsdam-Mittelmark durchgeführt wurde.“

Als „klassisches Misstrauensvotum“ wird gewertet, dass „trotz der Ankündigung“ Friederichs, nicht wieder als Kreisvorsitzender antreten zu wollen, „ein Antrag auf die Durchführung eines Kreisparteitages gestellt“ worden sei.

Fragen zum Rücktritt Lüdckes

In der Mail wird Friederich als Fraktionsvorsitzender aufgefordert, „Ursachen und Hintergründe“ für den Rücktritt Lüdckes „umfassend aufzuklären und schließlich alsbald zur so zwingend nötigen inhaltlichen Arbeit für unser Potsdam und unsere CDU zurückzukehren“.

Wie berichtet, hat Götz Friederich nach einer Aussprache am Montagabend in der CDU-Fraktion bekräftigt, dass „das beidseitige Vertrauensverhältnis zwischen Anna Lüdcke und ihrem bisherigen Co-Vorsitzenden Götz Friederich“ nach wie vor gegeben sei: „Die Fraktion will und wird weiterhin gemeinsam konstruktiv mit allen Fraktionsmitgliedern zusammenarbeiten.“

Lesen Sie auch

Der Brief der Stadtbezirksvorsitzenden spielte in der Fraktionssitzung am Montagabend keine Rolle, sagte Friederich auf MAZ-Anfrage: „Das hat ja für die Fraktion in dem Sinne nicht die Relevanz.“

Friederich weist Kritik zurück

Die Kritik am noch immer offenen Termin für einen Kreisparteitag wies er zurück: „Ich kann nichts für Corona.“ Friederich bekräftigte zugleich, dass er sich nicht erneut um den Kreisvorsitz bewerben werde.

Der Fraktionsvorsitz hingegen stehe nicht zur Disposition. Jüngste Querele in der siebenköpfigen Stadtverordnetenfraktion sind nach dem überraschenden Rücktritt von Lüdcke vor einer Woche arbeitsrechtliche Streitigkeiten mit dem bisherigen Geschäftsführer Jann Jacobi. Wie berichtet, wurde er am Montag „mit sofortiger Wirkung“ entlassen.

Von Volker Oelschläger