„Die Finanzierung der Seilbahn durch Konjunkturmittel wäre ein logischer Schritt“

Potsdam

Die Potsdamer CDU-Politikerin Saskia Ludwig lässt nicht locker und bringt erneut ihre Idee einer Seilbahn für Potsdam ins Gespräch. In einer Pressemitteilung schlägt sie vor, das Projekt mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung zu finanzieren.

„Das vom Umfang her einzigartige Konjunkturpaket soll auch Gelder für Projekte zukunftsweisender Mobilität bereithalten“, erklärt sie, „die Finanzierung der Seilbahn durch diese Konjunkturmittel wäre daher ein logischer Schritt.“

Anzeige

Seilbahn soll Verkehr entlasten

Im Mai vergangenen Jahres hatte sie mit ihrem Seilbahn-Vorschlag für Aufsehen – bei einigen auch für Spott – gesorgt. Ihre Idee: „Mit der Errichtung von Seilbahnverbindungen in Potsdam hätte die Stadt eine gute Möglichkeit, die dringend nötige Verkehrsentlastung zu schaffen und mit einer innovativen Idee zu verbinden.“

Weitere MAZ+ Artikel

Saskia Ludwig (CDU) träumt von einer Seilbahn für Potsdam – nun will sie das Projekt mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket finanzieren. Quelle: Friedrich Bungert

Doch auch für ihren neuesten Vorstoß erntet Ludwig Gegenwind – ausgerechnet aus der eigenen Partei. So erklärt die Potsdamer CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung, dass man die in Aussicht gestellten Mittel aus dem Konjunkturpaket ausschließlich als Kompensation für Ausfälle in der Corona-Krise begreift: „Für die CDU Fraktion Potsdam steht außer Frage, dass diese Mittel in Bezug auf notwendige Infrastrukturmaßnahmen zuallererst die Corona-bedingten Ausfälle bei den Potsdamer Verkehrsbetrieben und die nun fehlenden Steuereinnahmen für wichtige und notwendige Verkehrsprojekte Potsdams eingesetzt werden müssen.“

Lesen Sie mehr:

Von MAZonline/off