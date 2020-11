CDU Potsdam Anna Lüdcke weist Darstellung der Rücktrittsgründe zurück

Potsdam

Der überraschende Rücktritt von Anna Lüdcke als Fraktionschefin der Potsdamer CDU wirft Fragen zum menschlichen Umgang innerhalb der Stadtverordnetenfraktion der CDU auf. Nachdem sich Lüdcke zunächst nicht öffentlich geäußert hatte, hat die 24-jährige Stadtverordnete am Donnerstagnachmittag im sozialen Netzwerk Facebook die von der Fraktion verbreitete Darstellung der Rücktrittsgründe zurückgewiesen.

„Es liegt nicht an einer zu hohen Arbeitsbelastung. Ich neben dem Fraktionsvorsitz mein Studium hervorragend meistern können. Nein, ich habe auch keinen neuen Job. Es sind auch nicht die vielen anderen Funktionen innerhalb der Partei, die mich zu sehr einbinden. Und nein, ich bin auch nicht schwanger“, schreibt sie.

„Klare Grenzen bezüglich des menschlichen Umgangs mit mir“

Stattdessen schreibt sie vieldeutig: „Meiner Meinung nach ist es wichtig, auch in der politischen Arbeit für sich klare Grenzen bezüglich des menschlichen Umgangs mit mir zu setzen und notfalls diese Grenze auch mit einem so entscheidenden Schritt zu ziehen.“ Näheres werde sie dazu nicht öffentlich erläutern.

Der verbliebene CDU-Fraktionschef Götz Friederich will sich dazu ebenfalls nicht äußern und verweist auf Lüdcke. Erreichten ihn Beschwerden zum menschlichen Umgang mit Lüdcke durch die anderen CDU-Stadtverordneten, die allesamt Männer sind? „Dazu werde ich nichts sagen. In meiner Gegenwart kam es zu keinerlei Entgleisungen. Ich weiß nicht, wen Frau Lüdcke meint“, so Friederich. Hatte sie als einzige Frau einen schweren Stand? „Nein, im Gegenteil. Wir haben sehr gut und konstruktiv zusammengearbeitet“, so Friederich.

Von Peter Degener