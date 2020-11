Potsdam

Die CDU Potsdam verliert ihre Fraktionsvorsitzende Anna Lüdcke. Wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Götz Friederich am späten Montagabend per Pressemitteilung bekannt gibt, habe die Potsdamerin während der Fraktionssitzung am Montag erklärt, „dass sie vom Amt der Fraktionsvorsitzenden aus persönlichen Gründen zurücktritt“. Die Fraktion, heißt es, habe ihren Schritt „mit Bedauern zur Kenntnis genommen und ihr für ihre geleistete Arbeit Lob und Anerkennung ausgesprochen“. Konkretere Gründe für den Rücktritt der Vorsitzenden nennt Friederich in seiner Mitteilung nicht. Lüdcke selbst war am Montagabend nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.

Götz Friederich will Fraktion weiterführen

Die 24-jährige Anna Lüdcke war die erste Frau an der Spitze der Potsdamer CDU und hat nach der Kommunalwahl 2019 gemeinsam mit Götz Friedrich die Fraktionsführung übernommen. Nun, so heißt es in der Pressemitteilung der Fraktion, werde die CDU-Fraktion in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung durch Götz Friederich weitergeführt.

Ihr Motto als Politikerin hat Lüdcke im Interview mit der MAZ im November 2019 beschrieben als: „Demokratie lebt vom Kompromiss.“ Auf die Frage, welche Schlagzeile sie gerne mal über sich lesen würde, antwortete sie damals: „ Anna Lüdcke eröffnet Kiezbad im Bornstedter Feld.“

