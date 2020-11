Innenstadt

Der Antrag der CDU auf eine Erweiterung des Mahnmals für die Opfer des Faschismus (OdF) auf dem Platz der Einheit zum Gedenkort für alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im 20. Jahrhundert ist im Potsdamer Kulturausschuss mit Empörung zurück gewiesen worden.

Verlesen wurde zunächst eine Erklärung der abwesenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Anna Lüdcke, nach der „unvollkommene oder politisch einseitig ausgerichtete Denk- und Mahnmale ... eigentlich seit 1990 der Vergangenheit angehören“ sollten.

Der CDU-Stadtverordnete Wieland Niekisch als Autor des Antrags versicherte dann, dass es sich nicht um eine Provokation handle: „Eine Provokation wäre es vor 1989 gewesen. Aber in einer freien Gesellschaft darf man Dinge in Frage stellen.“

Enver Pascha lebte in Neu Babelsberg

Wenigstens solle mit dem Mahnmal auch an die Opfer des Massenmordes an den Armeniern erinnert werden. Der Hauptverantwortliche Enver Pascha habe nach dem Ersten Weltkrieg zwei Jahre in Neu Babelsberg gelebt: „Wir sind eine Stadt der Täter“, sagte Niekisch. Er werbe dafür, das Anliegen „zu prüfen, den Kreis etwas weiter zu ziehen: Ich glaube, es lohnt sich“.

Wie berichtet, ist der Antrag der CDU schon nach der Erstveröffentlichung durch die MAZ auf massive Kritik bei SPD, Grünen, Linken und Anderen gestoßen.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sarah Zalfen bekräftigte im Kulturausschuss: „Wir halten diesen Antrag nicht nur für entbehrlich, sondern auch für falsch und in der Weise, wie er hier präsentiert worden ist, vielleicht sogar für gefährlich.“

Zalfen: „Gedenken muss konkret sein“

Gedenken müsse konkret sein: „Wir sind uns einig, dass es unkonkretes Erinnern an den Nationalsozialismus in Deutschland nicht gehen darf.“ Eine Verallgemeinerung des Gedenkens drohe „jede Verantwortung zu verwischen“.

Der Antrag sei ein „Schlag ins Gesicht der Opfer, die ja nicht Opfer irgendeines Krieges oder irgend eines Systems geworden sind. Wenn wir nicht mehr genau wissen, wessen wir eigentlich gedenken, warum und an wen, dann ist genau das eine Bagatellisierung von Erinnerung an Verbrechen, die dahinter stehen.“

Birgit-Katherine Seemann als zuständige Fachbereichsleiterin verwies auf das städtische Erinnerungskonzept, das ein „klares dezentrales Gedenken vorsieht“. Gedenken sei „immer ein konkretes Gedenken“, und genau so sei es „in unserem Erinnerungskonzept gedacht“.

Linke : „Opfer und Täter in einem Abwasch“

Carsten Linke als Vorsitzender des Kulturausschusses und Fraktionschef der Anderen äußerte sich enttäuscht, dass die CDU den Antrag nicht von sich aus zurück gezogen hatte „angesichts der Debatte, die nun schon seit Wochen läuft“.

Er fragte Richtung Niekisch: „Was spricht gegen ein Denkmal auf dem draufsteht: Gegen Faschismus und Krieg?“ Es sei „völlig absurd, auf die Idee zu kommen, diese Forderung in Frage zu stellen oder zu überarbeiten“.

Zudem wolle er der CDU mit ihrem Anliegen eines breiteren Gedenkens mitgeben: „Wir haben in dieser Stadt bereits ein Denkmal, ,Das Opfer’ in der Lindenstraße.“ Organisationen wie der Bund der Antifaschisten und die Verfolgten des Naziregimes gingen nie dorthin, weil „Tätern und Opfern in einem Abwasch gedacht“ werde.

Niekisch spricht von Diffamierung

Niekisch wies den von Zalfen und Linke vorgebrachten Vorwurf einer AfD-Nähe seines Vorschlags als „Diffamierung“ zurück. Der SPD-Fraktionschefin warf er „apparatschikhaftes Abbürsten eines anderen Stadtverordneten“ vor: „Ich kenne so etwas aus anderen Zeiten, dieses formelhafte Vorlesen, Vorbeten vorformulierter Dinge.“

Janny Armbrüster (Grüne) signalisierte Unterstützung für Zalfen: „Also ich fand den Beitrag sehr differenziert.“ Hans-Jürgen Scharfenberg ( Linke) ergänzte, Gedenkkultur sei ein „hochsensibles Thema“, und, direkt an Niekisch: „Sie werden dieser Sensibilität mit Ihrem Antrag genau nicht gerecht.“

Abgelehnt wurde vom Ausschuss schließlich zunächst einstimmig ein Änderungsantrag der AfD, die ergänzend zum CDU-Antrag anregte, den Schriftzug „Unser Opfer, unser Kampf gegen Faschismus und Krieg” um die Worte „und Sozialismus“ zu ergänzen. Der CDU-Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Von Volker Oelschläger