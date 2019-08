Brandenburger Vorstadt

Nach einer jüngsten Berichterstattung des Rathauses zum schlechten Zustand der Lennéstraße erneuert der Vorsitzende das Bauausschusses, Wieland Niekisch ( CDU), die Forderung seiner Fraktion nach Einrichtung eines Sanierungsgebietes für die Brandenburger Vorstadt.

Dass die „großflächigen Missstände in den Straßenräumen der Brandenburger Vorstadt und in Potsdam-West“ nun „anhand der besonders gravierenden Straßen- und Gehwegschäden in der Lennéstraße immer stärker zutage treten und wahrgenommen werden“, begrüße er als Stadtverordneter aus dem Potsdamer Westen, sagte Niekisch.

Doch diese Erkenntnisse sei nicht neu: „Beim Stadtspaziergang des Oberbürgermeisters im Frühjahr 2019 mit allen seinen Beigeordneten und dem anschließenden Gesprächsforum ist von vielen Bürgern und von der CDU vor Ort auf die katastrophalen Zustände hingewiesen worden.“

„Ein fahrlässiger Irrtum“

Als Beispiel nannte er unter anderem „marode Gehwege und Straßenbeläge, unzumutbare Wegesituationen für Fahrrad-, Rollstuhlfahrer und vor allem auch ältere Menschen und Kinder, überalterte Kanalisation, Überschwemmungssituationen und Straßenunterspülungen bei starkem Regen, unfallträchtige Wurzelbildungen alter Straßenbäume“.

Seine Kritik: „Vor allem die Bauverwaltung denkt immer noch, diese flächendeckenden, teilweise seit der Kaiserzeit nicht mehr grundständig angegangenen Probleme ignorieren und mit dem Stückwerken kleinteiliger Maßnahmen notdürftig reparieren zu können!“ Doch das sei ein „fahrlässiger Irrtum“, so der Politiker.

Er verwies auf Babelsberg und die Innenstadt, wo mit der Einrichtung von Sanierungsgebieten über die Einsetzung von Sanierungsträgern und mit Hilfe von Fördermitteln „vergleichbare massive Missstände im und unter dem Straßenraum gründlich“ saniert worden seien.

„Hier muss großzügiger, gründlicher und nachhaltiger gedacht und gehandelt werden“, sagte der Ausschussvorsitzende: „Die Brandenburger Vorstadt und Potsdam-West drohen ansonsten zu extrem vernachlässigten Stadtteilen mit großen Gefahrenquellen zu werden. Die Bauverwaltung und die Stadtverordnetenversammlung müssen hier für die Bürger runter von der Bremse und ein Sanierungsgebiet einrichten.“

Wie berichtet, hatte das Rathaus auf Anfrage von Sascha Krämer (Linke) bestätigt, dass die Lennéstraße in einem schlechten Zustand sei, sich aber vorerst nur vereinzelt und bei akuter Gefahr Schäden beheben ließen. Eine „grundhafte“ Sanierung sei erst wirtschaftlich, wenn das unterirdische Leitungssystem gleich mit erneuert werde. Einen Termin nannte das Rathaus nicht.

