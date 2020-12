Potsdam

Nach einer wochenlangen Hängepartie um den CDU-Kreisvorsitz soll am Montagabend nun offenbar endlich mehr Klarheit geschaffen werden: Der bisherige Kreisvorsitzende Götz Friederich wird sein Amt dem Vernehmen nach niederlegen. Daraufhin soll eine interimistische Führung aus den Reihen der Vize-Kreisvorsitzenden unter anderem die Planung des Kreisparteitags vorbereiten – dort soll die Nachfolge-Kür für Friederich auf der Tagesordnung stehen. Das hat die MAZ aus Parteikreisen erfahren. Friederich selbst war im Laufe des Montags für Nachfragen nicht erreichbar. Gregor Ryssel, einer der vier Stellvertreter im CDU-Kreisvorsitz, wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.

Schlappe für Friederich bei Nominierung als Bundestagskandidat

Wie berichtet, hatte Friederich nach seiner Schlappe bei der Nominierung als Bundestagskandidat im September angekündigt, sich nicht wieder um den Kreisvorsitz bewerben zu wollen. Bei der Nominierungsveranstaltung im Filmpark-Vulkan musste er eine deutliche Niederlage gegen die Bundes- und Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig aus Potsdam-Mittelmark einstecken. Daraufhin zog Friederich seine politischen Konsequenzen hinsichtlich des Kreisvorsitzes – seinen Fraktionsvorsitz in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung behielt er hingegen.

Götz Friederich und Saskia Ludwig bei der Nominierungsveranstaltung der CDU für die Bundestagskandidatur. Quelle: Archiv

Doch auch die Fraktion kommt offenbar in kein ruhiges Fahrwasser. In der letzten Woche überschlugen sich die Schlagzeilen – unter anderem aufgrund öffentlicher Äußerungen des Fraktionsgeschäftsführers Jan Jacobi über angebliches parteiinternes Mobbing sowie ausstehende Zahlungen. Daraufhin folgte Jacobis postwendende Entlassung. Ebenfalls für beträchtliches Aufsehen sorgte nur kurz zuvor die Amtsniederlegung von Co-Fraktionschefin Anna Lüdcke, die zusammen mit Friederich die Potsdamer CDU-Fraktion führte. Lüdcke gilt als eine der Nachwuchshoffnungen in der Partei.

Oliver Nill hat Kandidatur für den Vorsitz bereits angekündigt

Wer künftig den Kreisvorsitz übernehmen wird, soll eine Wahl bei einem Parteitag entscheiden. Wann dieser genau durchgeführt werden kann, ist aufgrund der Corona-Pandemie derzeit allerdings noch unklar. Angestrebt wird aber offenbar ein Termin zu Jahresbeginn. Oliver Nill vom Stadtbezirksverband Nord-West hat bereits vor einigen Monaten seine Kandidatur für den Kreisvorsitz angekündigt. Mittlerweile werden intern aber auch Stimmen laut, die eine Frau an der Spitze der Partei fordern. Bundeswehrangehörige wie Oliver Nill würden die Potsdamer CDU-Klientel nicht mehr ausreichend abbilden, so die Kritik. Doch es gibt auch andere Stimmen, die Nill zutrauen, wieder frischen Wind in die Partei zu bringen – gerade weil er erst vergleichsweise kurz in Potsdam lebt und somit noch keinem Netzwerk verpflichtet sei.

Von Ildiko Röd