Potsdam

Keine Parteipolitik an der Nik“ neben der Glienicker Brücke – so lautet die Forderung der Potsdamer Grünen-Stadtfraktion. Und sie begründet das mit dem Auftritt von Armin Laschet beim Mauerbau-Gedenken am 13. August, damals als CDU-Kanzlerkandidat.

Hoffmann: „Mangel an demokratischem Verständnis“

Das lassen die Christdemokraten nicht unwidersprochen. „Der Vorwurf ist hanebüchen und zeigt einen Mangel an demokratischem Verständnis“, sagt Gordon Hoffmann, Generalsekretär der Brandenburger CDU, und legt nach: „Den Grünen ist offenbar einfach peinlich, selbst die Erinnerung an das SED-Unrecht in der Vergangenheit vergessen zu haben.“ Die Nike sei ein Symbol für die Opfer und die Freiheit. „Es wäre geschichtsvergessen, gerade diesen Ort für unpolitisch erklären zu wollen.“

Gordon Hoffmann, CDU. Quelle: Soeren Stache

Hoffmann verweist darauf, dass seine Partei „seit Jahren traditionell am 13. August den Opfern der Deutschen Teilung an diesem symbolischen Ort gedacht und dafür auch viel Zuspruch erhalten“ habe. Dabei habe man stets darauf geachtet, keine Wahlwerbemittel auszulegen. „Daraus jetzt nach der Bundestagswahl einen Strick drehen zu wollen, zeugt von schlechtem Stil“, so Hoffmann weiter.

Viehrig: „Verbotsfraktion Grüne“

Nicht weniger kritisch äußert sich der CDU-Stadtverordnete Clemens Viehrig auf Twitter: „Verbotsfraktion @GruenePotsdam. Wem gehören andere Gedenkorte (u.a. Hiroshima-Platz, Max-Dortu, …).“ Auch er verweist auf die jahrelange Tradition des CDU-Gedenkens an der Nike.

Auf der Plattform hat sich eine Diskussion entsponnen. Die Wählergruppe Die Andere fragt zu dem Grünen-Vorstoß: „Ein wirklich bemerkenswerter Antrag. Wie soll denn so ein Verbot eigentlich durchgesetzt werden?“ Und Stadtverordnete Sascha Krämer (Linke) findet: „Öffentliche Gedenkorte müssen für alle Teile der Gesellschaft, selbstverständlich auch für demokratische Parteien, zugänglich sein. Eine Vereinnahmung im Wahlkampf sollte allerdings tatsächlich tabu sein.“

Gerrit Alino Prange von der Grünen Jugend Brandenburg verteidigt den Nike-Vorstoß: „Erinnern und Gedenken ist unsere gemeinsame Verantwortung und sollte nicht für parteipolitischen Wahlkampf instrumentalisiert werden.“ Die zentrale Potsdamer Gedenkveranstaltung am 13. August hatte in der Gedenkstätte Lindenstraße stattgefunden.

Von Alexander Engels