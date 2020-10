Innenstadt

Die CDU dringt auf eine Umwidmung des Denkmals für die Opfer des Faschismus (OdF) auf dem Platz der Einheit und stößt damit in ersten Reaktionen zumeist auf massive Kritik.

Nach dem der MAZ vorliegenden Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung soll der Oberbürgermeister „prüfen“, wie das Monument „würdevoll und weltoffen zu einem Mahnmal für alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im 20. Jahrhundert“ erweitert werden kann.

Anzeige

Die Spanne reicht in dem CDU-Vorschlag vom „Genozid an den Armeniern im Ersten Weltkrieg“ bis zu den „Opfern der deutschen Teilung durch Trennung, Mauer und Schießbefehl“ zur Zeit der „sozialistischen DDR“.

„Schlag ins Gesicht der Opfer“

Gegenrede kommt von den Linken. Es zeuge von einem „enormen Mangel an Geschichtsbewusstsein, wenn man die historische Einmaligkeit des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs mit einem solchen Vorschlag bagatellisiert“, sagt Fraktionschef Stefan Wollenberg: „Für mich ist das ein Schlag ins Gesicht der Opfer der faschistischen Barbarei.“

Sein Fraktionskollege Sascha Krämer verweist auch darauf, dass es in Potsdam neben dem Mahnmal auf dem Platz der Einheit weitere Gedenkorte mit spezifischer Widmung gäbe. Beispielhaft nennt er die Gedenkstätte Lindenstraße für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert, das ehemalige KGB-Gefängnis Leistikowstraße, die der Wiedervereinigung gewidmete „ Nike“ an der Glienicker Brücke oder das geplante Mahnmal zum Gedenken an die Bücherverbrennung.

„Bagatellisierung von Verbrechen “

„Ich halte von dem Vorschlag nichts“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Sarah Zalfen: „Je größer der Opferkreis, desto unkonkreter wird das Gedenken. Gedenken muss aber konkret sein und die dezentrale Gedenkkultur in der Stadt leistet genau das.“

Eine „Verallgemeinerung des Gedenkens“ drohe „nicht nur Verantwortung zu verwischen“, so die Politikerin: „Es überfordert irgendwann auch die Gedenkenden: Die Abstraktion macht es unmöglich, mit der gebotenen Kenntnis der Verbrechen und Identifikation mit ihren Oper zu erinnern. Wenn wir aber nicht mehr genau wissen, wessen wir eigentlich gedenken und warum, dann ist das für mich bereits eine Bagatellisierung von Verbrechen.“

„Politisch an der Seite der AfD “

Christian Raschke von der Fraktion Die Andere erklärt: „Mit diesem Antrag stellt sich die CDU politisch an die Seite der AfD, die in ähnlicher geschichtsrevisionistischer Art und Weise versucht, Denkmäler und andere Erinnerungsorte gemäß der Totalitarismustheorie umzuwidmen und damit die Geschichte umzuschreiben.“

In einer „Zeit des wachsenden Nationalismus und Rassismus“, so Raschke, „sehen wir die politische Bedeutung dieses Antrages höchst fragwürdig, zumal es in Potsdam in der Gedenkstätte der Lindenstraße mit der Plastik ,Das Opfer’ bereits ein solches Denkmal gibt.“

„Relikt der DDR-Gedenkdoktrin“

Zuspruch kommt von der AfD: „Wir begrüßen den Vorstoß der CDU zum Mahnmal am Platz der Einheit als Relikt der DDR-Gedenkdoktrin“, sagt Fraktionschef Chaled-Uwe Said, „empfehlen aber, den Schriftzug ,Unser Opfer, unser Kampf gegen Faschismus und Krieg’ um ,und Sozialismus’ zu ergänzen.“ So könnten sich Passanten täglich mit „der beiden deutschen Diktaturen zugrunde liegenden Ideologie auseinandersetzen“.

Das von Joachim Fitzer und Werner Berg gestaltete Mahnmal mit dem Schriftzug „Unser Opfer, unser Kampf gegen Faschismus und Krieg – Den Lebenden zur Mahnung und Verpflichtung“ ist 1975 zum 30. Jahrestag der Befreiung errichtet worden.

„ Denkmäler altern und fallen mitunter aus ihrer Zeit“, sagt Sarah Zalfen, „das gilt natürlich für viele antifaschistische Gedenkorte aus DDR.“ Damit könne deren Gedenken aber „nicht unbedingt als überwunden gelten oder falsch“. Zu einer „lebendigen Gedenkkultur“ könne es dann „durchaus gehören, sie zu kommentieren“.

Von Volker Oelschläger