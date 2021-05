Babelsberg

Was ist eigentlich schädlicher für das Klima? Täglich mit dem Auto zur Arbeit pendeln oder einmal im Jahr nach Bali fliegen aber dafür den Rest des Jahres mit Fahrrad und ÖPNV unterwegs sein? Die Antwort habe ihn selbst überrascht, sagt Philipp Hommelsheim. Während Hin- und Rückflug von Berlin nach Bali mit Zwischenstopp in Doha laut CO2-Rechner der Lufthansa rund 3,9 Tonnen Kohlendioxid produzieren, erzeugt ein Berufspendler, der täglich 40 Kilometer mit einem durchschnittlichen Mittelklasse-Benziner zur Arbeit fährt, eine Emission von 1,5 Tonnen – pro Jahr.

Hommelsheim ist Gründer und Geschäftsführer des Potsdamer Start-ups Carmino. Das Unternehmen hat eine App entwickelt, mit der sich messen lässt, wie viel CO2 Menschen auf ihren täglichen Wegen produzieren. Carmino wertet die Bewegungsdaten des Smartphones aus und erkennt automatisch, ob dessen Besitzer sich gerade mit dem Auto, dem Fahrrad, der Bahn oder dem Flugzeug fortbewegt. Daraus errechnet die App den individuellen CO2-Fußabdruck der Nutzer, der als monatlicher Zahlenwert auf dem Handydisplay erscheint. „Wir bieten unseren Usern einen auf sie zugeschnittenen Vorschlag, ihre Mobilität klimafreundlicher zu gestalten“, sagt Hommelsheim.

Vielen Menschen sei oft gar nicht bewusst, wie viel und vor allem wie sie unterwegs seien, sagt der 33-Jährige. Individuelle Mobilität sei nach wie vor verantwortlich für ein einen großen Teil der CO2-Emissionen im Privatbereich. Während andere Sektoren zunehmend energieffezienter werden oder auf erneuerbare Energien umsteigen, rollt der Verkehr in Deutschland weitestgehend unverändert weiter. Weil viele Menschen in der Corona-Pandemie die öffentlichen Verkehrsmittel meiden, nimmt der Autoverkehr derzeit sogar zu. Umweltschützer warnen, dass der CO2-Ausstoß durch Corona drastisch ansteigen könne.

„Das beste für das Klima ist es natürlich, gar keine Emissionen zu produzieren“, sagt Philipp Hommelsheim. Wo das nicht möglich sei, müsse es im Sinne des Klimaschutzes darum gehen, den CO2-Ausstoß zu verringern, etwa, indem man auf Bus und Bahn umsteigt oder auf Flugreisen verzichtet. Doch nicht jeder kann oder möchte auf den Weg zur Arbeit oder die Flugreise nach Asien verzichten. Dann, sagt Philipp Homelsheim, gebe es immer noch die Option, den eigenen Kohlendioxidausstoß zu kompensieren.

Die Carmino App bietet dafür eine Lösung. Am Ende jedes Monats erhält der Nutzer eine Bilanz seiner Emissionen, seinen persönlichen CO2-Fußabdruck. Diesen rechnet Carmino in einen CO2-Preis um, den die User – wenn sie das möchten – für Klimaprojekte spenden können. Zum Beispiel für die Wiederaufforstung von Wäldern, Waldschutzprojekte oder die Renaturierung von Mooren. Aktuell besteht bereits eine Kooperation mit einem Klimaprojekt in Panama, das ehemaliges Farmland in Mischwald umwandelt.

Den Vorwurf, eine moderne Form des Ablasshandels zu betreiben, weist Philipp Hommelsheim zurück. Jede Investition in Klimaschutz, die über die App getätigt werde, habe einen echten „Impact“, weil so CO2 in der Atmosphäre gebunden werden könne. Auf jede Spende erhebt Carmino eine Gebühr von 30 Prozent. Zwei Drittel davon fließen in das Marketing, ein Drittel behält das Unternehmen ein, um seine eigenen Kosten zu decken.

In seinem früheren Leben war Philipp Hommelsheim sieben Jahre lang Kriminalbeamter beim Bundeskriminalamt in Berlin. Er arbeitet als Ermittler im Bereich politischer und religiöser Extremismus, später setzt er IT-Projekte im BKA um. Doch die Arbeit frustriert ihn zunehmend. Er fühlt sich nicht gefordert und eingeengt von den strengen Verwaltungsvorschriften der Behörde. Er beschließt, noch einmal umzusatteln. „Ich wollte lieber Unternehmer als Beamter sein“, sagt er heute.

Er schreibt sich an der Uni ein und macht einen Master in Risikomanagement, später besucht er einen Kurs zu Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Nebenbei arbeitet Hommelsheim halbtags für ein Fintech Start-up in Berlin, das kostenlose Bonitätsprüfungen anbietet. Hier lernt er, wie aus Ideen digitale Produkte werden können und wie sich daraus eine Geschäftsidee entwickeln lässt.

Sein erstes eigenes Projekt ist eine App, die automatisch Unfälle erkennt, später entwickelt er eine Software, die den Fahrstil der Nutzer anhand von Bewegungsdaten analysiert, um individuelle Kfz-Versicherungen anbieten zu können. Dafür lässt sich Philipp Hommelsheim eigens zum Versicherungsmakler ausbilden. Doch beide Ideen blieben am Markt erfolglos. „Die Kunden fanden die Idee gut, wollten jedoch kein Geld dafür bezahlen“, sagt Hommelsheim.

Ob Carmino das gleich Schicksal ereilen wird, lässt sich heute noch nicht sagen. Die Entwicklung der App ist derzeit in den letzten Zügen. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums und mit Hilfe einer Hand voll Investoren gefördert. Ab Juni soll sie dann zum Download verfügbar sein, zunächst jedoch nur im Apple Store.

