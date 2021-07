Potsdam

„Macht Potsdam heute so richtig bunt“ waren die Worte, mit denen Julia Sergon die mehr als 300 Teilnehmer der Regenbogen-Fahrraddemo am Samstag am Brandenburger Tor auf die Reise durch die Stadt schickte. Es ist die zweite Auflage der Aktion, die im Vorjahr aus der Corona-Not heraus geboren wurde. „Wir wollten uns damals nicht damit zufrieden geben, dass keine Pride-Veranstaltungen stattfinden konnten“, sagt Julia Sergon. Der große „Christopher Street Day“ (CSD) im Juli 2020 in Berlin fiel wie viele andere Events aus. In Potsdam radelten dafür 250 Menschen mit, sie kamen aus der Landeshauptstadt, Berlin und Umgebung. In diesem Jahr wurden doppelt so viele Teilnehmer erwartet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Galerie Auf Potsdams Straßen ist es am Samstagnachmittag sehr bunt geworden. Mit unzähligen Regenbogen-Fahnen radelten mehrere hundert Demonstranten durch die Stadt.

Straßen wurden für die Demo gesperrt

Der bunte Demo-Zug mit etlichen Regenbogen-Fahnen und Teilnehmern in bunten, auffälligen Outfits setzte sich um 16.30 Uhr in Bewegung. Die Route führte vom Luisenplatz nach Potsdam West, zurück über den Landtag, das Nauener Tor und durch das Holländische Viertel weiter über die Nuthestraße nach Babelsberg und zurück über den Hauptbahnhof kommend zur Freundschaftsinsel. Dort befand sich der Endpunkt. Immer voran fuhr die Polizei, die zeitweise die entsprechenden Straßen für den Autoverkehr sperrte. Aus den Musikboxen auf den Lastenrädern schallte während der Tour durch die Stadt Musik der DJs von „Butch Barflys“, die normalerweise in Berlin für Stimmung sorgen.

Jährliche Demos angedacht

Künftig soll die CSD-Parade auf Rädern jährlich durch Potsdam fahren, so der Plan der Initiatoren. Dabei komme es nicht darauf an, ob nun 100 oder 300 Leute mitfahren, wie ein Teilnehmer des Vereins CSD Potsdam berichtete. Wichtig sei, dass die bunte Community in vielen Städten sichtbar wird, das sei die Erwartungshaltung. Im März haben die Demo-Initiatoren Julia Sergon, Saskia Graebert und Sebastian Adamski den Verein „Regenbogen Potsdam“ gegründet, der im Moment zehn Mitglieder zählt. Er muss jetzt nur noch durch die Gemeinnützigkeitsprüfung und ist dann auch ganz offiziell ein Verein.

Mit der durch Potsdam rollenden CSD-Demo wollen sie auf mehrere Themen aufmerksam machen. „Einerseits geht es uns um die weltweite Sichtbarkeit und Gleichstellung der queeren Community“, erklärt Julia Sergon. Eine weitere Forderung ist die Abschaffung des Transsexuellen-Gesetzes, denn darin würden Betroffene als psychisch krank bezeichnet. Auf städtischer Ebene wünschen sie sich mehr Unterstützung für ihre Akteure, unter anderem auch finanzieller Art, um zum Beispiel das Equipment für solche Demos bezahlen zu können. „Wir unterstützen außerdem unsere queeren Freundinnen und Freunde in Ungarn und Polen, wo es zum Beispiel LGBTQI-freie Zonen gibt, die wir nicht tolerieren“, ergänzte Sebastian Adamski. „LGBTQI“ ist eine aus dem Englischen entlehnte Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, queere Personen und Intersexuelle.

Von Luise Fröhlich