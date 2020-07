Innenstadt

Im Namen der Toleranz zogen am Donnerstagabend mehrere Hundert farbenfroh bekleidete Radfahrer durch die Potsdamer Innenstadt. Bei der Aktion im Zuge des Christopher Street Day wurde die Inklusivität gefeiert, gleichzeitig aber auch gemahnt, dass es auch in Deutschland noch viel zu tun gebe.

„Gerade mit Corona hingen jetzt viele Leute zuhause fest“, sagt Toni Peldschus. „Häusliche Gewalt ist da natürlich besonders ein Problem, und manche sind sicher auch noch nicht geoutet, was noch weitere Probleme verursachen kann.“

Anzeige

Zur Galerie Im Namen der Toleranz zogen Donnerstagnachmittag mehrere Hundert farbenfroh bekleidete Radfahrer durch die Potsdamer Innenstadt. Bei der Aktion im Zuge des Christopher Street Day wurde die Inklusivität gefeiert, gleichzeitig aber auch gemahnt, dass es auch in Deutschland noch viel zu tun gebe.

Jasmin Semken ist Teilnehmerin der Aktion in Potsdam – und zugleich Vorstandsmitglied des CSD in Berlin. „Es ist alles derzeit ein bisschen schwierig mit Demonstrationen und so weiter“, sagt sie. „Ich finde aber, es ist trotzdem sehr wichtig, weiter öffentlich sichtbar zu sein.“

Weitere MAZ+ Artikel

Der Christopher Street Day, kurz CSD, entstand ursprünglich im Gedenken an den ersten Aufstand der Homosexuellen gegen Polizeiübergriffe in Greenwich Village, New York im Jahre 1969. Seitdem wurde der CSD zu einem Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen.

Lesen Sie mehr:

CSD-Ersatz: Potsdamer organisieren „Regenbogen Fahrrad Demo“

Von Linus Höller