Potsdam

Die meisten Baustellen Potsdams findet man derzeit wohl in der Nikolaikirche. Denn im dortigen Gemeinderaum veranstaltet der CVJM in den Herbstferien wieder seine Lego-Bautage. Motto: „Wir bauen eine Stadt“. Noch am 23. und 24. Oktober stehen Kindern dort insgesamt 180 Kilogramm an kleinen Bausteinen zur Verfügung.

Zur Galerie Potsdamer Kinder können drei Tage lang im Gemeinderaum der Nikolaikirche mit Lego nach Herzenslust bauen. Die Auswahl an Steinen ist riesig.

Der Kreativität kann freien Lauf gelassen werden. Bis zu 15 Kinder gleichzeitig können bauen und spielen. Wegen Corona müssen sie aber stets Maske tragen. Von 9 bis 14 Uhr ist geöffnet. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf zwei Euro pro Kind und Tag.

Anzeige

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Auch eine Andacht und bunte Aktionen gibt es. Begleitet werden die Kinder dabei von ehrenamtlichen Helfern aus dem CVJM. Wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden bei Projektleiter Tobias Schröder (schroeder@cvjm-potsdam.de oder Tel. 0162/7 86 74 41).

Von MAZonline/axe