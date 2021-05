Babelsberg

Gute Nachrichten aus dem Café Kellermann: Wider Erwarten hat Inhaber Uwe Kellermann nun doch die November- und Dezemberhilfen der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) erhalten – und möchte deswegen die eingegangenen Spenden wieder zurück geben. „Teilweise haben die Leute wirklich tief in die Tasche gegriffen, das möchte ich nicht einfach so stehen lassen und mich dahingehend ehrlich machen“, sagt Kellermann am Montag auf Nachfrage.

400 Unterstützer spendeten Geld

Wie berichtet stand das Babelsberger Kiezcafé vor einem dicken Minus, weil die November- und Dezemberhilfen zunächst nicht bewilligt worden – obwohl Kellermann fest mit ihnen gerechnet hatte. Ein Betrag in Höhe von 30.000 bis 35.000 Euro fehlte. Nach einem Spendenaufruf hatten dann 400 Unterstützerinnen und Unterstützer im Januar Geld gespendet, rund 30.000 Euro seien dabei zusammen gekommen. „Wer möchte, kann sein Geld zurück haben“, sagt Kellermann nun. Er werde dazu im Laufe des Montags auch noch ein entsprechendes Video auf dem YouTube-Kanal des Cafés hochladen. Zuerst hatten die PNN von der Rückgabeaktion berichtet.

Grund für die überraschend eingetroffenen Hilfen ist eine Änderung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ILB-Corona-Hilfen, wie Kellermann sagt. Ursprünglich hatte er das Geld nicht erhalten, weil er auch den Babelsberger Regioladen betreibt und somit als Mischbetrieb gilt. Die Umsätze beider Geschäfte wurden als einer angerechnet. „Seit 18. März gilt die Mischbetriebsregelung aber nicht mehr für Schank- und Speisewirtschaften, worunter wir fallen“, erzählt Kellermann. „Und jetzt ist das Geld auch wirklich bei uns angekommen.“

Café Kellermann ist Teststation

Wer seine Spenden zurück bitten möchte, kann sich unter der Email-Adresse spenden@kellermann-babelsberg.de mit Namen, Datum und Höhe seiner Spende und den Konto- oder Paypaldaten bei Uwe Kellermann melden. Wenn von den Spenden trotzdem mehr als 15.000 Euro übrig bleiben, möchte Kellermann das Geld an den Potsdamer JoJo Reise- und Trekkingladen geben, der aufgrund der Mischbetriebsregel keine Hilfen bekommen hat und deswegen ebenfalls zu Spenden aufgerufen hat.

Da das Café coronabedingt weiterhin geschlossen bleiben muss, bleibt es finanziell zwar schwierig, doch da das Kellermann nun auch eine Corona-Teststation ist, ist zumindest für die Miete gesorgt. „Das sind relativ berechenbare Umsätze, deswegen mache ich mir gerade nicht mehr so viele Sorgen.“ Langfristig hoffe Kellermann natürlich auf eine baldige reguläre Wiederinbetriebnahme. „Auch wenn es gut genutzt wird, das Testzentrum ist keine Perspektive, wir sind schließlich ein Café.“

Von Sarah Kugler