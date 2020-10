Potsdam

Nicht nur Architekten, Bauherren und Baukultur-Interessierte blättern gern durch Bücher mit schicken, neuen Häusern. Auch Mieter lassen sich gern inspirieren. Es ist schließlich nie verkehrt, sich eine eigene ultimative Wohn- und Lebenswelt auszumalen. Diese ausgeprägte Sehnsucht bedient der Münchener Callwey-Verlag mit Büchern wie „Häuser des Jahres“ oder „Gärten des Jahres“. Eine opulente, großformatige Neuerscheinung mit gelb eingefärbtem Schnitt heißt „Ausgezeichneter Wohnungsbau“. Auf dem Cover prangt ein raffiniert eingearbeitetes Label mit der Aufschrift: „Die besten Wohnbauten Deutschlands 2020“.

Der Preis soll eine Lücke schließen

„Für traumhafte Einfamilienhäuser gibt es unzählige Architekturpreise. Doch die meisten Menschen leben nicht in Villen, sondern in Mehrfamilienhäusern in den Städten“, erklärt Mitherausgeberin Cornelia Dörries. 2019 sei deshalb dieser Preis für Architekten eingeführt worden, die in Deutschland die Herausforderung des Wohnungsbaus vorbildlich lösen. Ihr Kollege Ulrich Maly, Ex-Vizepräsident des Deutschen Städtetags, schwärmt in seinem Vorwort vollmundig: „Gute Architektur ist Wellness für unsere Augen.“

Sieger aus 35 Einsendungen

Der Band enthält 35 Beispiele, angeführt von dem Metropolenhaus Am Jüdischen Museum in Berlin, dem von einer fünfköpfigen Jury ein undotierter erster Preis zuerkannt wurde. Das Architekturbüro bf studio hat in einem Gebäuderiegel mit verschiedenen Fronten nicht nur 40 Wohnungseigentümer untergebracht, sondern auch im Sinne der Gemeinnützigkeit eine öffentliche Fläche für soziokulturelle Nutzungen gestaltet.

Massives Holz hinter der Holzverschalung

Der Award Deutscher Wohnungsbau zählt auch ein Beispiel aus Potsdam zu den ausgezeichneten Wohnbauten. Dem dreigeschossigen Holzhaus im neuen Wohngebiet Bornstedter Feld wurde bereits 2018 der Klimapreis der Stadt Potsdam zugesprochen, als es noch im Bau war. Wer die Lärchenholz-Verschalung heute sieht, ahnt kaum, dass es sich um ein massives Holzhaus handelt. Die Baugruppe, bestehend aus zehn Parteien, hat sich in dem eleganten Quader mit großen Fensterflächen, Balkonen und klaren Bauhaus-Konturen bestens eingelebt. Eine von ihnen ist Janin Leistner, die stolz ihre mit feinem Fichtenholz ausgeschlagene Wohnung im Obergeschoss zeigt.

Janin Leistner mit ihrer Tochter Marie bewohnen eine der zehn Wohnungen im Massivholzhaus im Bornstedter Feld in Potsdam. Quelle: Karim Saab

Sie ist selbst Architektin in einem großen Berliner Planungsbüro, das allerdings den neoklassizistischen Stil favorisiert und auch das Berliner Hotel Adlon gebaut hat. Sie erzählt, dass ihre Chefs, die Patzschke-Zwillinge, ihr neues Zuhause in Potsdam staunend inspiziert haben. „Tragende Wände, Decken und sogar der Aufzugsschacht sind aus unverleimtem Fichtenholz“, erklärt Leistner und zeigt auf einen gekonnt gezimmerten Bolzen. Neben der Küchenzeile hat sie sich sogar eine kleine Sauna einbauen lassen, da die Bewohner ihre Grundrisse selbst bestimmen konnten.

Gutes Wohngefühl

Stahlbeton ist nur für den Keller und für das Treppenhaus verwendet worden. Die Ökobilanz von Holz ist unschlagbar gut. Holz ist ein perfekter CO2-Speicher. Beton dagegen ein elender Energie-Fresser“, erklärt sie und nimmt ihre Tochter Marie auf den Arm. Die Fachfrau schwärmt vom „tollen Wohngefühl“, räumt aber auch ein, dass Spinnen, Wespen und Spechte das Holz nicht minder lieben.

Vorurteile werden widerlegt

Das Wohngebäude wurde von der Architektin Susanne Scharabi und ihrem Mann Farid geplant. Am Telefon widerlegt sie die gängigsten Vorurteile gegen massive Holzhäuser: „Nein, es knarrt nicht. Der Schallschutz ist durch die mineralische Trittschalldämmung sogar besser als bei einer Betondecke“, versichert sie. „Nein, ein Holzhaus brennt auch nicht schnell ab. Brandschutzgutachter haben nachgewiesen, dass das Tragwerk einem offenen Feuer 60 Minuten standhält.“ „Nein, das Holz fault auch nicht. In der Schweiz gibt es 600 Jahre alte Holzhäuser und die russischen Blockhäuser in der Potsdamer Alexandrowka stehen auch schon fast 200 Jahre. Das Regenwasser wird vom Flachdach über eine innenliegende Entwässerung durch ein druckfestes Rohrsystem abgeleitet und kommt mit dem Holz gar nicht in Berührung“, so Scharabi.

Merkwürdige Vergabepraxis

Dass ihr Haus 2020 unter „Die besten Wohnbauten Deutschlands“ gezählt wird, hat allerdings einen Haken. Alle 35 Einreichungen, die im Buch vorgestellt werden, dürfen sich mit der Auszeichnung schmücken. In den Teilnahmebedingungen heißt es: „Die Teilnahme ist kostenlos. Im Falle einer Auszeichnung zahlen die Preisträger 4900 Euro für das Winner-Package.“

„Wir hätten da nicht mitgemacht, wenn wir das hätten bezahlen müssen“, unterstreicht die Architektin. In ihrer Branche sei es üblich, bei Einreichungen Gebühren von 60 Euro, 200 oder maximal 500 Euro zu entrichten. Aber diese hohe Summe habe durchaus den Beigeschmack eines unlauteren Geschäftsmodells, bestätigt sie.

Baugruppen wurden ausgenommen

Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der in Potsdam ansässigen Bundesstiftung Baukultur, war Jury-Mitglied. Er steuerte 2019, als es die strittige Gebühr noch nicht gab, auch das Vorwort zu dem Vorgänger-Buch bei. Was hält er von dieser Praxis? „Ich bin nicht uneingeschränkt glücklich über das Finanzierungskonzept“, sagt er. Nach intensiven Diskussionen mit dem Callwey-Verlag hätte die Jury aber zähneknirschend zugestimmt. „Unsere Bedingung war, dass gemeinnützige Baugruppen- und Baugemeinschaften von der Gebühr befreit werden“, so Nagel. Deshalb musste sich das Potsdamer Haus auch nicht in den Kreis der vorgestellten Projekte einkaufen.

Mitjuror Reiner Nagel ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender der neu gegründeten Bundesstifung Baukultur mit Sitz in Potsdam. Quelle: Till Budde

Dass es in diesem Jahr nur 35 Bewerber gab (nicht 60 wie 2019), möchte Nagel mit der Corona-Krise erklären. Aber es wird wohl an der hohen Winner-Package-Gebühr liegen, die etwa zwei Drittel der einreichenden Architekturbüros in Kauf genommen haben. In der Öffentlichkeit entsteht so der Eindruck, das Prädikat „Ausgezeichneter Wohnungsbau“ ist nur bezahltes Marketing. „In der Branche steckt viel Geld und es ist durchaus üblich, dass Architekten dafür bezahlen, dass sie medial Beachtung finden“, räumt Nagel beschwichtigend ein. „Die Autorin Cornelia Dörries hat jedes der Projekte jedenfalls sehr kenntnisreich aufbereitet und das Buch ist sehr schön geworden“, so sein Vorschlag zur Güte.

Ulrich Maly und Cornelia Dörris: Ausgezeichneter Wohnungsbau. Callwey, 302 Seiten, 98 Euro.

Von Karim Saab