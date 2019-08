Potsdam

In der Woche vor der brandenburgischen Landtagswahl richtet die „ Fridays for Future“-Bewegung ein Aktionscamp in der Landeshauptstadt Potsdam ein. Dieses werde sich von Montag an auf dem „Lustgarten“ direkt gegenüber des Landtags befinden, teilte die Bewegung mit. Am Freitag solle es zudem als Höhepunkt der Campwoche einen Demonstrationszug durch Potsdam geben. Das Camp soll den Angaben zufolge bis Samstag dauern. Am Sonntag wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.

Ziel: Erhalt von Umwelt und Natur

Die Landesregierung habe in den zurückliegenden Jahren zu wenig zur Vermeidung der drohenden Klimakrise getan, kritisierte „ Fridays for Future“. Um die Klimaschutzziele einzuhalten, müsse die nächste Landesregierung effektive Maßnahmen einleiten. Die künftige Landesregierung stehe „in der Verantwortung, den Erhalt von Umwelt und Natur als einen der höchsten Prioritäten ihrer beginnenden Legislaturperiode zu setzen“, erklärte „ Fridays for Future“.

Kein Dauerstreik unter der Woche

Während des einwöchigen Camps sollen unter anderem Workshops stattfinden, hieß es. Die Woche sei aber nicht als Dauerstreik angelegt, vielmehr werde mit Ausnahme des Freitags regulär die Schule besucht, hieß es. Es werde mit mehr als 1.000 Teilnehmern bei der Demonstration am Freitag sowie mit 50 bis 100 Campbesuchern gerechnet.

Mehr zum Thema:

Warum eine Familie gegen den Klimawandel klagt

Neuer Protest: „ Fridays for Future“-Demo in Brandenburg an der Havel startet am 30. August

Merkel will Klimaziele der EU deutlich verschärfen

Reaktionen zu Fridays for Future: Woher kommt all der Hass?

Von RND/dpa