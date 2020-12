Potsdam

Der Campingpark Sanssouci ist laut dem Campingportal PiNCAMP des ADAC unter den beliebtesten Campingplätzen der Region Berlin. Das teilte das Portal am Mittwochmorgen mit. Wie es in der Mitteilung heißt, hat PinCAMP mit einer Nutzeranalyse der Website www.pincamp.de die beliebtesten Campingplätze in Deutschland und Brandenburg und der Region Berlin im Jahr 2020 ermittelt. In der Region Berlin ist der Potsdamer Campingpark Sanssouci am Templiner See auf Platz 86 gelandet.

Lesen Sie auch

Als beliebteste Campingplätze in Brandenburg überzeugten der Familienpark Senftenberger See auf Platz 61 und Eurocamp Spreewaldtor auf Platz 63 der Top 100 Campingplätze in Deutschland. Weitere Erkenntnis der PiNCAMP Nutzeranalyse: Die Online-Buchbarkeit von Campingplätzen ist, nach den negativen Erfahrungen mit restlos überfüllten Campingplätzen im Sommer, ein wichtiges Kriterium für die Beliebtheit eines Campingplatzes.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Trotz oder gerade wegen Corona sei die Nachfrage nach Camping in Deutschland stark gestiegen, heißt es in der Mitteilung. Auch in Berlin und Brandenburg. Dies belege die Auswertung der Abrufzahlen von PiNCAMP, welches das Nutzungsverhalten deutscher Camper analysiert hat und feststellte, dass 2020 die Seitenaufrufe um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.

Von MAZonline