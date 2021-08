Bochow

Nicht ein Kilogramm Marihuana, nicht zehn, nicht zwanzig: Was da in einer Lagerhalle am Rande von Bochow prächtig gedieh und schließlich wegen des markanten Geruchs die Polizei auf den Plan rief, hätte wohl eine respektabel große Stadt für einen Tag lahmlegen können. Auf 360 000 Joints kommt Richter Axel Gerlach, wenn er Rückschlüsse ausgehend von den rund 64 Kilogramm beschlagnahmten frischen und bereits getrockneten Pflanzen, deren Wirkstoffgehalt und der Größe einer Konsumeinheit zieht. „Die Ernte hätte 360 000 Leute mit einem Rausch versorgen können“, so der Vorsitzende der 4. Großen Strafkammer am Landgericht Potsdam. Allein wegen der „sehr hohen Menge“ sei nicht von einem minderschweren Fall auszugehen.

Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre gefordert

Zu einer Freiheitsstrafe von jeweils drei Jahren und drei Monaten hat das Landgericht die vier Männer verurteilt, die vergangnen Oktober mit einer 740 Pflanzen starken Cannabisplantage im Groß-Kreutzer Ortsteil Bochow aufgeflogen waren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich das Quartett des gemeinschaftlichen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig gemacht hat. Die Staatsanwaltschaft hatte für jeden der Angeklagten fünf Jahre gefordert und zeigte sich – wie auch das Gericht – von der Täterschaft überzeugt. Die Verteidiger hatten hingegen auf Beihilfe plädiert und Bewährungsstrafen beantragt.

Ihre Mandanten seien weder in Deutschland noch in ihren Heimatländern Serbien und Montenegro vorbestraft oder mit Drogen in Verbindung zu bringen, sagte Philipp Albers, einer der insgesamt vier Verteidiger. Die Männer hätten sehr früh ein Geständnis abgelegt und eingeräumt, auf der Plantage zwar gearbeitet zu haben. Sie hätten die Anlage aber nicht geplant, nicht aufgebaut und nicht betrieben. Sie hätten in die Anlage auch nicht investiert und seien an deren Erträgen nicht beteiligt gewesen. Die vier haben sich demnach lediglich „gärtnerisch gekümmert“ – untergeordnet, weisungsgebunden und eigene ohne Entscheidungsgewalt. „Es ist überaus deutlich, dass die Verantwortlichen und Profiteure dieser Plantage andere sind – und nicht die Angeklagten.“

Keine Angaben zu den Hintermännern

Die Männer im Alter von 25 bis 41 Jahren hatten ausgesagt, sie seien als Erntehelfer angeworben worden und für die Arbeit auf der Plantage eigens nach Deutschland eingereist – und zwar nur wenige Tage zuvor. Jeder von ihnen habe 750 Euro als Lohn erhalten; weitere 750 Euro sollte es nach der Ernte geben. Über etwaige Hintermänner schwiegen die Angeklagten.

Staatsanwalt: „Das kann ich nicht bei Ebay verkaufen“

Staatsanwalt Peter Mitschke rückte den Fall in seinem Plädoyer in den Bereich der organisierten Kriminalität. Die Anlage sei professionell hergerichtet, die Drogenmenge so groß, „die kann ich nicht bei Ebay verkaufen und auch nicht im Straßenhandel – vorher wird mir das Zeug schlecht.“ Es brauche Abnehmer, die in der Lage seien, mehre Dutzend Kilo Marihuana umzuschlagen: „So eine Halle ohne die entsprechenden Beziehungen zu betreiben, ist nicht möglich, ist sinnlos“.

Vor Ort festgenommen

Die Geständnisse der Angeklagten, die sich teils aufs Wort glichen, hält der Staatsanwalt für nicht glaubhaft und wenig nützlich – weder für die Ermittler noch für die Beschuldigten selbst. „Ich habe dabei im Hinterkopf, dass die Angeklagten vor Ort festgenommen wurden – dadurch sind sie gewissermaßen gezwungen, etwas zu sagen und sich weitestgehend zu retten.“ Man wolle „vom Ruf, der Betreiber der Halle zu sein“, runterkommen – und erhoffe sich so eine mildere Strafe.

Angeklagter (30): „Ich möchte zu meinen Kindern“

Vom Recht des letzten Wortes machte nur einer der Angeklagten Gebrauch. „Es tut mir leid, in dieses Land gekommen zu sein“, sagte Nemanja V. (30). „ich möchte zu meiner Frau, zu meinen Kindern zurück. Es ist sehr schwer für sie, ohne mich auszukommen.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann binnen einer Woche mit dem Rechtsmittel der Revision angefochten werden. Der Haftbefehl wird derweil aufrecht erhalten. Es gebe zu viele Anreize zur Flucht, so das Gericht.

Von Nadine Fabian