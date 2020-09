Waldstadt

Zwei mutmaßliche Drogendealer wurden am frühen Mittwochmorgen im Caputher Heuweg geschnappt. Zeugen riefen die Polizei, weil die beiden ihnen Drogen angeboten hatten.

In der Heinrich-Mann-Allee stieß die Streife auf die Verdächtigen – einer hatte, als er den Streifenwagen sah, ein Tütchen weggeworfen. Die Beamten fanden es: Darin war Cannabis. Die 21 und 25 Jahre alten Männer wurden durchsucht. Der ältere Mann hatte neben Bargeld in „szenetypischer Stückelung“, so die Polizei, weitere Verkaufsutensilien bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Potsdam gebracht.

Anzeige

Da beim 21-Jährigen nichts gefunden wurde, durfte er wieder gehen. Es läuft ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZonline