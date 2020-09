Carsten Paul ist neuer Centermanager der Bahnhofspassagen Potsdam

Potsdam

In den Bahnhofspassagen Potsdam steht ein Leitungswechsel an: Wie die Passagen am Mittwochmorgen mitteilten, wird die bisherige Centermanagerin Jana Strohbach das Unternehmen zum 30. September verlassen. Abgelöst wird sie von Carsten Paul, der bereits seit dem 1. September seine Tätigkeit als Centermanager begonnen hat.

Paul hat laut der Mitteilung bereits Erfahrungen im Management von Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien. Er arbeitete an verschiedenen Standorten in Berlin, wie dem Schloss Steglitz, Forum Steglitz und Boulevard Berlin.

Die „ Bahnhofspassagen Potsdam“ wurden am 9. Dezember 1999 als eines der ersten integrierten Projekte in der Bundesrepublik aus Bahnhof und Einkaufszentrum eröffnet. Etwa 70.000 Besucher sind täglich vor Ort.

Von MAZonline