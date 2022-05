Potsdam

Bach, Händel, Mozart, Haydn – auf dem Programmzettel standen die üblichen Verdächtigen. Dennoch wurde es ein ganz besonderer Abend! Die Kammerakademie Potsdam (KAP) begrüßte in ihrer Reihe „Stars im Porträt“ am ersten Maisonntag den englischen Cellisten Steven Isserlis im Potsdamer Nikolaisaal. Die Gestaltungs- und Musizierfreude des 63-Jährigen war so überwältigend, dass nicht einen Moment Routine aufkam.

Die 15 Geiger der KAP spielten ohne Dirigent im Stehen und verstanden sich mit dem Gast fast blind. Der Solist im Zentrum des Halbkreises gab in Abstimmung mit dem ersten Geiger (absolut souverän: Peter Rainer) sowohl den Takt wie auch die energiegeladene Stimmung vor.

Neue Empfindsamkeit

Dass der Cellist darüber hinaus den Italiener Luigi Boccerini aufs Notenpult packte, war Ehrensache. Der italienische Komponist war – wie Friedrich Wilhelm II. – ebenfalls Cellist und versorgte den Erbauer des Potsdamer Marmorpalais von 1786 bis 1797 von Spanien aus regelmäßig mit frischen Noten. Die umwälzende Empfindsamkeit jener Jahre lässt sich im Cellokonzertes Nr. 6 mit Händen greifen. In jedem Satz nimmt sich das Streichorchester einmal zurück und überlässt es dann einem intimen Duo oder Trio, die Motive zärtlich auszuformulieren.

Meister des Piniassimo

Mit dieser Innerlichkeit und markantem Spielwitz hauchte Isserlis auch einem Klassiker ungeahntes Leben ein, dessen Stücke oft formal und nach Massenware klingen. Das zweite Cellokonzert von Joseph Haydn erwies sich unter seinen Fingern und mit seinem dramaturgischen Gespür in jeder Phrase als spannend. Wer hinschaute, sah einen Exzentriker mit viel Schalk in den Augen, der so sehr bei der Sache war, dass er bei herausgespielten Höhepunkten im Sitzen sein linkes Bein nach außen warf oder auf die Zehenspitzen wippte. Mit seiner grauen Mähne wirkt er wie ein Rocker in einem Rokoko-Gemälde. Wer die Augen schloss, wurde von einem Vortrag mitgerissen, der einem durch Dynamik, Zeitspiel, Pausen und Zwischentöne den Atem stocken ließ. Bei allem Überschwang ist Steven Isserlis ein Meister des Pianissimo.

Prägnanz und Leidenschaft übertrugen sich an diesem Abend auf alle Musiker der KAP. Einem Gassenhauer wie Bachs Brandenburgischem Konzert Nr. 3 gaben sie die Würde zurück, indem sie nicht nur homogen intonierten, sondern sich an den dafür vorgesehenen Stellen auch beherzt und individuell einbrachten.