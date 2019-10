Doch noch Chance für Uferweg der Speicherstadt

Templiner Vorstadt

Nun also doch: Nachdem die Stadtverwaltung bislang keine Chance sah, den gesperrten und teilweise abgerissenen Uferrad- und -gehweg in der nördlichen Speicherstadt nahe des Hauptbahnhofes durch einen provisorischen Weg zu ersetzen, scheint das plötzlich doch machbar. Bei einer Ortsbegehung der Initiative „Wiedereröffnung Uferweg“ mit Vertretern der Stadt, des Investors „asenticon“, Stadtverordneten fast aller Fraktionen und Mitgliedern des Beirat für Menschen mit Behinderung am 1. Oktober machte „asenticon“ deutlich, dass es durchaus Möglichkeiten für einen einvernehmlichen Kompromiss gibt: Die Leitungsverlegung im direkten Uferbereich und entlang des geplanten Weges sei weitestgehend abgeschlossen, hieß es. Die Fläche werde zukünftig allenfalls als Lager- oder Standfläche für Baumaterialien bzw. -maschinen benötigt.

Die Wegeführung muss gegebenfalls im Verlauf der Bebauung angepasst werden, da die sechs Baukomplexe entgegen dem Uhrzeigersinn, mit dem Hotelkomplex an der Langen Brücke beginnend, entlang des Havelufers zur mittleren Speicherstadt und dann entlang der Leipziger Straße zurück zur Langen Brücke/Leipziger Dreieck, errichtet werden sollen.

Erst die Häuser, dann der Weg

Die Ufersanierung soll laut „asenticon“ beginnen, nachdem die ersten Gebäude entlang des Havelufers „bezugsfertig“ sind. Da „Bezugsfertigkeit“ beinhaltet, dass dann auch die Straßen in dem Gebiet fertig sein müssen, könne eine provisorische Wegeführung auch über diese Wohnstraßen erfolgen, erklärte Initiativgründer Stefan Blumenthal am Freitag gegenüber der MAZ. Ein Zeitraum für die Fertigstellung könne nicht sicher genannt werden, da etliche Überraschungen im Baugrund lauern. So seien derzeit die Kanalanbindungen vom Baugelände zur Leipziger Straße wesentlich zeitaufwändiger als geplant, da die Tiefenangaben der Pläne nicht mit der Realität übereinstimmen. Gedacht sei derzeit an eine Fertigstellung in 2022.

Stadt nicht im Besitz der Fläche

Wie Baudezernent Bernd Rubelt erklärte, ist das gesamte Gelände zwischen mittlerer Speicherstadt und Lange Brücke, inklusive Uferstreifen mit dem laut Bebauungsplan 36-1 öffentlich gewidmeten Uferweg und Grünfläche, den Investoren übereignet worden. Der Uferbereich ist also nicht im Eigentum der Stadt Potsdam. Laut städtebaulichem Vertrag zwischen Investoren und Stadt wird der öffentlich gewidmete Uferstreifen nach Vorgaben der Stadt durch den Investor hergestellt und nach Fertigstellung wieder an die Stadt rückübertragen. Eine solche Vertragsgestaltung sei üblich, betonte der Beigeordnete Bernd Rubelt auf kritisches Nachfragen von Stadtverordneten. Aus diesem Grund war nach Auffassung von Rubelt keine Rechtsgrundlage für ein Verwaltungshandeln zur geforderten Wiedereröffnung des Uferweges gegeben.

Zum weiteren Vorgehen schlugen die Stadtverordnete vor, dass „asenticon“ der Stadtverwaltung entsprechende Planungsvorgaben übermittelt, damit die Stadt die Investoreninteressen bei der Wegeplanung berücksichtigen kann. „Asenticon“ zufolge liegen der Stadt solche Informationen über die Bauabfolge schon längst vor.

Demzufolge soll die Stadtverwaltung den von der Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit gefassten Beschluss vom 14.08. umsetzen. Rubelt gab zu bedenken, es gebe auch gesetzliche Vorgaben der Verkehrwegesicherung, wie Beleuchtung. Die Stadtverordneten konterten, es gebe in Potsdam etliche Wege gibt, die nicht unbedingt den Vorgaben entsprechen; so müsse auch hier kein mustergültiger Weg erstellt werden.

Von Rainer Schüler