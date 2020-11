Potsdam

Zwei Wochen bevor die Christen das Weihnachtsfest begehen, feiern die jüdischen Gemeinden Chanukka, das Lichterfest. „In diesem Jahr beginnt Chanukka am Abend des 10. Dezembers und endet am Abends des 18. Dezembers“, erklärt Ariel Kirzon, Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Potsdam, die beweglichen Feiertage.

Fest spielt Lichtwunder nach

Chanukka, das übersetzt so viel wie „(Ein-)Weihung“ bedeutet, erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels 164 vor unserer Zeitrechnung. Damals hatten Verbündete der Griechen die Provinz Judäa besetzt und den Tempel von Jerusalem entweiht. Die Makkabäer, jüdische Freiheitskämpfer, eroberten ihn jedoch zurück. Der Legende zufolge wollten die Juden nach der Wiedereinweihung im Tempel die Lichter am heiligen Leuchter, der Menora, entzünden. Das vorhandene Öl reichte jedoch nur für einen Tag – dennoch soll die Flamme acht Tage lang gebrannt haben. Das Fest spielt dieses Lichtwunder quasi nach: „Wir zünden jeden Abend ein Licht an dem neunarmigen Leuchter, der Chanukkia, an“, erklärt Ariel Kirzon den Brauch. Neun Arme deshalb, weil einer als Lichthalter fungiert, mit dem die anderen Kerzen angesteckt werden.

Anzeige

Die Feierlichkeiten in Deutschland durchzuführen, sei kein Problem, da sie hauptsächlich abendlich im Kreise der Familie stattfinden und der Arbeit tagsüber nachgegangen werden könne. Dennoch nimmt das geistliche Oberhaupt der rund 450 Mitglieder zählenden Gemeinde an Chanukka gern Urlaub. „Im vergangenen Jahr waren wir in Barcelona. Da konnten wir im Hotelzimmer keinen Leuchter entzünden. Deshalb haben wir das kurzerhand nach draußen verlegt“, berichtet er. „Selbst zu Zeiten der Sowjetunion schafften es Gläubige, die im Gefängnis saßen, ein Licht anzuzünden“, erklärt Ariel Kirzon weiter.

Geld und Geschenke beim Dreidel-Spiel gewinnen

„Meine drei Kinder freuen sich schon sehr auf Chanukka“, sagt der Vater. Brauch sei es schließlich auch, ihnen kleine Geschenke oder Geld zu geben. Es gibt sogar ein Spiel, bei dem sie ein paar Münzen und Präsente gewinnen können. Unverzichtbares Utensil dabei ist der sogenannte Dreidel, ein vierseitiger Kreisel. Jede Seite ist mit einem hebräischen Buchstaben beschriftet: Nun, Gimel, Heh und Schin. „Das sind die Anfangsbuchstaben des Spruches: ,Nes Gadol Haja Scham‘, was übersetzt so viel wie ,Ein großes Wunder geschah dort‘ bedeutet. Je nachdem, auf welchen Buchstaben der Dreidel fällt, darf man das Geld in der Kasse behalten oder erhält nichts. Ich lasse meine Kinder immer gewinnen“, verrät der Rabbiner mit einem Schmunzeln.

Speisen werden mit oder in Öl zubereitet

Zu Chanukka kommen auch bestimmte Speisen auf den Tisch. Da das Öl der Überlieferung nach eine so große Rolle spielt, werden alle Gerichte mit oder in Öl zubereitet. Die Bandbreite reicht von Sufganiot, eine Art Krapfen, bis hin zu Latkes, einem Kartoffelpuffer. Gewünscht wird sich ein „fröhliches Chanukka“, wie die Übersetzung von „ Chanukka sameach!“ lautet.

Von Claudia Braun