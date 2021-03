Potsdam

Ines Zitzmann ist fassungslos. Ihre 87 Jahre alte Mutter hätte am Dienstag um 11.35 Uhr ihre erste Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten sollen. Doch soweit kam es nicht: Die „chaotischen Zustände“ im Impfzentrum in der Metropolishalle in Potsdam hätten das unmöglich gemacht, so Zitzmann.

Etwa 300 Meter mussten sie vom Parkplatz bis zum Eingang gehen, dann erwartete sie eine Menschenschlange – mehr als 100 Personen, so Zitzmann, warteten vor der Halle auf Einlass. Bis zum vereinbarten Impftermin seien es keine zehn Minuten mehr gewesen. Einige Zeit hätten sie noch abgewartet und angestanden, doch dann haben Zitzmanns auf – und traten den Rückzug an.

Draußen in der Kälte warten

Die Situation vor Ort entsetzt Ines Zitzmann noch immer: Es habe keine Stühle gegeben, keinen Wartebereich für die vielen älteren Menschen. „Mein Mann bettelte nach einem Stuhl für seine Schwiegermama, die nicht mehr so lange stehen kann.“ Einen Einlass in die warme Halle gab es nicht, stattdessen mussten sie draußen in der Kälte warten.

„Schämen sich die Verantwortlichen nicht, so mit den alten Menschen umzugehen?“, fragt Ines Zitzmann aufgebracht. Sie ist empört über die „chaotischen Zustände“. Aus Sorge, dass ihre Mutter in der Kälte krank wird, seien sie wieder nach Hause gefahren – ohne Impfung. Sie wollen nun darauf warten, dass der Hausarzt impfen darf.

Die 87 Jahre alte Mutter von Ines Zitzmann konnte nicht mehr stehen. Ihr Schwiegersohn musste nach einem Stuhl betteln, berichtet die MAZ-Leserin. Quelle: Privat

„Menschenunwürdige“ Situation

Wie Ines Zitzmann erging es auch anderen Impfwilligen in den zurückliegenden Tagen. Hans-Peter Werner spricht gegenüber der MAZ von einer „gesundheitsschädlichen“ und „menschenunwürdigen“ Situation. Sitzgelegenheiten, Regen- und Wärmeschutz – Fehlanzeige, kritisiert er.

Werner fährt ältere Menschen ehrenamtlich zum Impfzentrum. „Ich fühle mich schlecht, weil ich diese Menschen in eine so unprofessionelle Situation manövriere“, schreibt er der MAZ. „90-Jährige werden dort trotz Impftermin in der Kälte stehen gelassen und haben auch eine Stunde nach ihrem Termin keine Information, wann es weiter geht.“

Menschen zu früh vor Ort

Organisator des Impfzentrums ist die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB). Ihr ist die Situation an der Metropolishalle bekannt, wie Pressesprecher Christian Wehry am Dienstagnachmittag der MAZ bestätigte. Doch die Schuld sieht er nicht bei der KVBB. Verantwortlich für die langen Warteschlangen seien die Menschen selbst, die teilweise ein bis zwei Stunden vor ihrem Impftermin vor Ort seien.

„Es ist vollkommen ausreichend, wenn sie zehn bis 15 Minuten vor dem Termin vor Ort sind. Niemand muss sich Sorgen machen, dass die Impfung nicht durchgeführt wird. Alle vereinbarten Impftermine finden statt“, erklärt Wehry auf MAZ-Nachfrage.

Impfzentren werden weiter hochgefahren

Gabriel Hesse, Pressesprecher im Gesundheitsministerium in Potsdam, spricht von einem „reibungslosen Ablauf“ – wenn denn alle rechtzeitig, aber nicht zu früh zu ihrem Impftermin kommen. „Niemand muss draußen stehen, wenn er pünktlich kommt.“ Das bestreiten die Zitzmanns: Sie seien nur zehn Minuten vor dem vereinbaren Termin vor Ort gewesen – und hätten dennoch draußen stehen müssen.

Laut Hesse sind seit vergangener Woche deutlich mehr Impftermine vergeben worden, entsprechend größer sei der Andrang. Das ist aus seiner Sicht allerdings nicht das Problem.

KVBB arbeitet an Lösung

Dennoch will die Kassenärztliche Vereinigung nach einer Lösung des Problems suchen: „Zum einen arbeiten wir an Sitzgelegenheiten vor der Halle. Aufgrund der notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln ist dies jedoch nicht trivial“, erklärt Wehry. „Zum anderen werden die Registrierungsschalter erweitert, um die Abläufe vor Ort zu straffen.“

Von Marcus J. Pfeiffer