Potsdam

Die Lage im Bürgerservice des Potsdamer Rathauses bleibt schwierig: Termine für notwendige Behördengänge sind kaum zu bekommen, neue Personalausweise oder Reisepässe können nicht beantragt werden, selbst die Ummeldung nach einem Umzug innerhalb der Stadt ist unmöglich. Nun gibt es deshalb sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

Das Problem ist nicht neu. Schon seit Jahren beschweren sich Potsdamer über die anhaltend nervenaufreibende Situation im Bürgerservice, aber auch in der KFZ-Zulassungsstelle der Landeshauptstadt: Ohne Termin sind keinerlei Vorgänge möglich, die Termine für den Bürgerservice aber bekommt nur, wer Glück hat. Harald Schmittgall etwa hat kein Glück. Er zieht ins Ausland und braucht für seinen Mietvertrag ein polizeiliches Führungszeugnis, schreibt der Noch-Potsdamer in einer E-Mail ans Büro der Stadtverordnetenversammlung, welche der MAZ vorliegt. Seit Anfang Februar versuche er sich vergebens an der Terminbuchung. „Seit Anfang März versuche ich nun zusätzlich einen Termin zur Abmeldung des Hauptwohnsitzes zu bekommen. Nichts davon ist möglich.“

Potsdamer Bürgerin: Bürgerservice eine „absolute Zumutung“

Damit steht er nicht allein, gleich mehrere Leser haben sich mit dem selben Problem an die MAZ gewandt. Eine Groß Glienickerin spricht von einer „absoluten Zumutung“: „Ich muss mich Punkt acht Uhr vor den Computer setzen, denn dann werden die wenigen Termine freigegeben. Dann wählt man eine Uhrzeit, die im gleichen Augenblick viele andere auch wählten, dann muss man seinen Namen eintragen und bestätigen, dann warten“, beschreibt sie den Ablauf der Terminbuchung. Dabei können aber auch andere Nutzer zeitgleich den selben Termin buchen und ihre Daten eingeben – und nur einer bekommt den Zuschlag.

„Nach Sekunden bekommt man die Mitteilung, dass der Termin schon vergeben ist“, sagt die Frau. Auch telefonisch kommen die Bürger nicht weiter. Die Hotline des Bürgerservice verweist auf die Online-Terminverwaltung. „Sollte über die Online-Terminvereinbarung kein Termin verfügbar sein, ist auch über das Servicecenter kein Termin erhältlich. Bitte versuchen Sie es dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut online“, heißt es von einer Bandansage.

Täglich bis zu 100 neue Termine in Potsdam

Und auch Stadtsprecher Jan Brunzlow muss diese Schilderung weitestgehend bestätigen. „Es werden täglich neue Termine online gestellt, manchmal bis zu 100 Termine, die allerdings auch sehr schnell wieder vergeben sind“, sagt er. Bislang sei es aus technischen Gründen nicht möglich, einen Termin während des Buchungsprozesses im System zu blocken, so dass nur Bürger darauf zugreifen können, „da die von der Landeshauptstadt Potsdam verwendete Software diese Funktionalität nicht anbietet.“ Das soll sich aber ändern. Die Verwaltung habe „den Dienstleister beauftragt, Veränderungen bei der Termin-Online-Buchung vorzunehmen. So soll eine Art Warenkorb eingeführt werden, damit die Terminzeit für die Eingabe des Namens und der verbindlichen Buchung auch tatsächlich nur für eine Person geblockt ist“, so Brunzlow.

Der Sprecher betont: „Die Kolleginnen und Kollegen des Bürgerservice bieten jede Woche 48 Stunden Dienstleistungen an.“ Die Zahl der Termine im Bürgerservice ist tatsächlich gestiegen, von rund 155.000 pro Jahr in 2019 auf mittlerweile mehr als 176.000 im Jahr 2021. zudem wurden vier neue Schalter eingerichtet. „Und wir werden auch in diesem Jahr mehr Personal einstellen. Vier weitere Stellen soll es geben, in den kommenden beiden Jahren jeweils zwei weitere Stellen“, so Brunzlow.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schubert ist im Rathaus angekommen

Das nützt den Potsdamern, die jetzt dringend ihre Dokumente benötigen, wenig. „Die monatelange Nichterreichbarkeit der für mich zuständigen kommunalen Verwaltung hat negative private und berufliche Folgen für mich“, schreibt Harald Schmittgall in seiner Mail ans Rathaus. Deshalb „möchte ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde über Ihren Oberbürgermeister Herrn Mike Schubert einlegen“.

Dieser habe „als Vorgesetzter der Verwaltung sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter alle legalen Möglichkeiten ausschöpfen, die es den Bürgern ermöglichen, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Diese Aufsichtspflicht hat der Oberbürgermeister von Potsdam, Herr Mike Schubert, stark vernachlässigt“, so Schmittgall. Er bittet den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Schuberts Parteifreund Pete Heuer, um eine Stellungnahme bis zum 10. April. Dieser bestätigt den Eingang des Schreibens. „Das liegt jetzt beim Rechtsamt zur Prüfung“, so Heuer.

Von Saskia Kirf