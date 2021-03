Potsdam

War das Impfchaos in der Metropolishalle in Potsdam am Montag und Dienstag dieser Woche die Regel oder die Ausnahme? Nach der MAZ-Berichterstattung über die langen Schlangen vor dem Eingang und schlechte Organisation auf dem Vorplatz haben sich mehrere Leser an die Redaktion gewandt, die vom Gegenteil berichten – zumindest in der Halle.

„In der Halle ist alles gut organisiert. Hier muss kein Patient länger als zehn Minuten warten“, berichtet eine Krankenschwester der MAZ, die vor wenigen Tagen noch im Impfzentrum tätig war und geholfen hat. „Was vor der Halle passiert, bekommen wir da drinnen gar nicht mit“, sagt sie. Es sei durchaus möglich, dass sich dort eine größere Menschenmenge angesammelt hat.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Patienten kommen mit Begleitpersonen

Die langen Schlangen vor dem Eingang entstehen aus Sicht der Krankenschwester aber nicht aufgrund schlechter Organisation. Vielmehr liege das an den Begleitpersonen eines jeden einzelnen Patienten. Bei zwölf zeitgleich arbeiteten Impfteams kämen so schnell fast 30 Personen zusammen, die kurz vor der Tür warten müssten, bis sie sich anmelden können.

Kommen dann noch einige Patienten teilweise eine Stunde vor Termin zum Impfzentrum, kann es so aufgrund der engen Taktungen schnell voll werden, ist sich die Krankenschwester sicher. In der Folge seien die Menschen irritiert, stellen sich hinten an, obwohl sie eigentlich vor den anderen Personen an der Reihe wären.

Lesen Sie auch:

Ähnliche Aussagen treffen die MAZ-Leser auf Facebook. Unter den Beitrag zum Impfchaos in der Metropolishalle finden sich zahlreiche Kommentare, die über die eigentlich recht gute Organisation berichten. „Ältere Menschen in der Schlange wurden von den Servicekräften in Rollstühlen aus den Reihen geholt und nach vorne begleitet“, schreibt eine Leserin.

Impfzentren kommen an ihre Belastungsgrenzen

Ein weiterer Grund für die langen Schlangen in dieser Woche könnte die neue Impftaktik der Landesregierung sein. Es werden viel mehr Termine vereinbart in immer kürzeren Zeitabständen, wie das Gesundheitsamt informierte. Gleichzeitig kommen die Impfzentren an ihre Belastungsgrenzen, was einen Stau an Patienten zur Folge haben könnte.

„Keine Bänke, kein Stuhl. Viele haben Probleme mit dem Laufen oder wackelige Knie. Das geht nicht, es muss sich da schnell was ändern“, schreibt ein MAZ-Leser auf Facebook. Das hat auch Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg als Betreiber des Impfzentrums erkannt. So sollen die Registrierungsschalter erweitert werden, um die Abläufe vor Ort zu straffen, hieß es am Dienstag.

Gleichzeitig wurde weitere kritische Stimmen laut. So schrieb MAZ-Leser Mike Mahovsky an die Redaktion: „Obwohl Frau Zitzmann und Mutter nach eigenen Aussagen zehn Minuten vor dem Termin vor Ort waren, sieht das Gesundheitsamt die Missstände vor dem Impfzentrum nicht als problematisch ein und gibt die Schuld an die Betroffenen weiter. Unglaublich.“

Von Marcus J. Pfeiffer